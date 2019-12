Meer informatie over uw pensioen (25 juni 2015)

Een vriendin ontving onlangs correspondentie van Centraal Beheer over het extra werknemerspensioen. Het pakket (een slordige 5 centimeter dik) kwam als een verrassing en van de inhoud snapte ze bar weinig. Wat is het, waarom en wat houdt het voor haar in? Het zijn zeer technische teksten die, ook voor mensen met een meer dan gemiddelde kennis van financiële zaken, nauwelijks te begrijpen zijn. Bovendien wordt de primaire vraag 'moet ik eraan mee doen en wat kost het mij?' niet beantwoord. Troosteloze communicatie van een van de grootste (pensioen)verzekeraars van ons land en een uitstekend voorbeeld hoe het níet moet.

Als het aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ligt, gaat dit vanaf 1 juli anders. Dan treedt immers de Wet pensioencommunicatie in werking, die ervoor moet zorgen dat de informatie over uw pensioen ten minste aan de volgende 6 'open normen' voldoet (in volgorde van belangrijkheid volgens de AFM):

1. Evenwichtig;

2. Aansluiting op behoeftes deelnemer;

3. Inzicht in keuzemogelijkheden;

4. Tijdig;

5. Duidelijk;

6. Correct.

Voldoet de informatie van uw pensioenfonds hier niet aan, kunt u dit melden bij de AFM, die toeziet op de naleving van de nieuwe wet. Die gaat overigens gefaseerd in. De open normen gelden direct vanaf 1 juli, maar het door velen verfoeide - want doorgaans onbegrijpelijke - UPO krijgt pas vanaf 1 januari 2016 een opfrisbeurt.

Dan (of op 1 juli 2016) maakt ook het Pensioen 1-2-3 zijn opwachting. Op de website van uw pensioenfonds moet de pensioeninformatie dan verplicht in 3 lagen worden aangeboden. Laag 1 (min of meer de huidige startbrief) bestaat uit maximaal 2 A4'tjes en bevat alleen de hoogstnoodzakelijke informatie in begrijpelijke taal en icoontjes. De meer geïnteresseerden kunnen vervolgens doorklikken naar laag 2 en 3.

De ruim 40 icoontjes uit het Pensioen 1-2-3 zijn al te zien op de geheel vernieuwde site mijnpensioenoverzicht.nl die - na enkele keren uitstel - binnenkort live gaat. Onze eerste indruk: het nieuwe mijnpensioenoverzicht.nl is een stuk logischer en publieksvriendelijker. Zo is er meer nadruk op het netto-pensioen en wordt het veel eenvoudiger om te zien hoe ingrijpende gebeurtenissen als ontslag, overlijden, eerder stoppen of juist langer doorwerken, uitpakken voor dat netto-pensioen.

Op papier (en online) zien alle veranderingen er goed uit. Nu de praktijk nog.