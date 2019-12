Het lijk van Yarden in de kast

Marlies Feytens, redacteur-onderzoeker Geld Zorg & Recht @marliesfeytens Yarden is opnieuw negatief in het nieuws vanwege klachten over extra kosten bij natura-uitvaartverzekeringen. Het is tijd om deze lijken na 10 jaar definitief uit de kast te halen.

Voor wie de berichtgeving heeft gemist: in 2007 zette Yarden eenzijdig de naturapolis van AVVL-klanten om naar een sommenverzekering. Bij een naturapolis verzeker je een bepaald dienstenpakket, ongeacht de kosten. Bij de sommenpolis keert Yarden geen dienstenpakket, maar een vast geldbedrag uit.

Mede door tussenkomst van de Consumentenbond in 2007 en op advies van het Kifid konden verzekerden tegen de omzetting bezwaar maken via een ‘keuzebrief’. Deze brief van Yarden kreeg je alleen als je al eerder bezwaar had gemaakt. Zeker 60.000 verzekerden deden dat, maar dat waren lang niet alle mensen met een oude AVVL-polis. Zonder tegenbericht werd de naturapolis automatisch een sommenverzekering.

Naturakwestie nog springlevend

Sommige verzekerden zijn er pas veel later achter gekomen dat ze een sommenverzekering hebben, terwijl ze dat niet willen. Ook klagen sommige verzekerden nu dat ze onderverzekerd zijn en/of dat ze het dienstenpakket van de naturapolis onduidelijk vinden. Tevens zijn er nabestaanden die na de uitvaart ineens nog een gepeperde rekening krijgen.

Bij een naturapolis kun je overigens ook te maken krijgen met een nabetaling. Verzekerd is een sobere uitvaart. Wie meer wil, moet bijbetalen.

Beterschap beloofd

Enkele jaren geleden ontving de Consumentenbond klachten van Yarden-klanten die de keuzebrief nooit hadden ontvangen of ten onrechte werden gewezen op onderverzekering. Yarden beloofde toen beterschap en zou deze klantgroep telefonisch benaderen.

In dezelfde periode stelde de kantonrechter in Maastricht Yarden in het ongelijk in een kwestie met Hans Vrij. Hij werd door de uitvaartverzekeraar aangemaand vanwege extra kosten die voor de begrafenis van zijn vader zouden zijn gemaakt. Yarden kon die extra kosten voor de rechter niet goed beargumenteren en kreeg ongelijk. Vrij had gewoon recht op een dienstenpakket; Yarden mocht het verzekerde bedrag niet beperken tot €3890.

Reactie Yarden

Yarden reageert nu op alle recente mediacommotie met een korte statement op zijn website dat klagers kunnen bellen. In New Financial Forum staat echter een uitgebreid interview met Yarden-directievoorzitter Ron Bavelaar. Hierin staan opvallende quotes van Bavelaar, zoals: ‘Alles wat je doet moet goed zijn voor de klant en je organisatie moet van meerwaarde zijn voor de maatschappij. Wees eerlijk en rechtvaardig en denk altijd vanuit de klant.’

Een andere uitspraak is: ‘Volg je gezonde verstand en klamp je niet vast aan procedures.' De quotes van Bavelaar lijken haaks te staan op hoe Yarden met oud-naturaverzekerden omgaat.

Lijken in de kast

Waarom haalt Yarden niet de lijken uit de kast en benadert ze haar klanten niet proactief? Als ik een woordvoerster van de verzekeraar deze vraag stel, doet ze die af met de opmerking dat er regelmatig contact is met polishouders. Bovendien is het volgens haar niet duidelijk welke oude AVVL-klanten nog een naturapolis hadden gewild.

Ik denk dat Yarden er gewoon geen zin in heeft om al die mensen te benaderen. Yarden heeft 1,4 miljoen klanten. Waarschijnlijk zijn er tienduizenden of misschien wel honderdduizenden gedupeerden. Ze ziet de bui al hangen als ze die allemaal gaat benaderen.

Als we een oud nieuwsbericht in Assurantiemagazine (tegenwoordig amweb.nl) over AVVL-polishouders mogen geloven, waren er eind 2000 ruim 435.000 AVVL natura-uitvaartverzekerden. Zij kunnen weleens een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afgeblazen fusie tussen Yarden en Monuta in 2013. Deze bedrijven gaven toen aan ‘een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven’ te hebben.

Pikant detail: volgens diverse beursanalisten zou verzekeraar ASR in het najaar van 2017 plannen hebben om Yarden over te nemen.

Openlijk klagen

Wie zijn naturapolis wil behouden, moet zelf in actie komen. De Consumentenbond adviseert consumenten die problemen met een Yarden natura-uitvaartverzekering hebben of hadden, openlijk te klagen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. Zo zijn de klachten en de reacties van Yarden voor iedereen zichtbaar. De Consumentenbond ziet erop toe dat de klachten correct worden afgehandeld.

Een van de klagers op Klachtkompas vertelt ons dat Yarden hem daarna heeft gebeld: de omzetting van zijn naturapakket naar een sommenverzekering kon worden teruggedraaid. Hij moest wel zelf een brief sturen met het verzoek, maar behoudt daarna zijn oude rechten.

Maak dus ook gebruik van Klachtenkompas en vraag Yarden om een bevestiging van ontvangst van de klacht. Vraag ook om een helder overzicht van de diensten die via de naturapolis zijn verzekerd.

Claimclub

Gedupeerde Hans Vrij richtte de website yardenclaim.nl op om andere gedupeerden te helpen om hun recht te halen. Dit doet hij gratis.

Dat is niet het geval bij de website Yarden-claim.nl, die – opvallend – bijna dezelfde naam heeft. De claimclub achter deze site vraagt bij een succesvolle vordering 15% van de opbrengst. Hans Vrij wordt inmiddels wel overstelpt met e-mails. Op zijn website staat veel informatie, waarmee je ook zelf kunt klagen.

Check je uitvaartpolis

Heb je ook een Yarden-uitvaartpolis, maar zat je vroeger bij een andere uitvaartpartij? Ga dan na:

Wat voor uitvaartverzekering je bij Yarden of bij een van haar voorgangers (bijvoorbeeld AVVL) hebt (natura of sommen).

Of je die vorm van een uitvaartverzekering wenst.

Of er een duidelijke omschrijving is van de uitvaart (begrafenis of crematie).

Of het duidelijk is waarvoor je bent verzekerd. Er moet sprake zijn van een duidelijk omschreven dienstenpakket (geen ‘indicaties’) of een verzekerd bedrag.

Bij een sommenverzekering: of het verzekerde bedrag nog steeds de kosten van de uitvaartwensen dekt.

Zorg bij onduidelijkheden dat de afspraken duidelijk zwart-op-wit komen te staan.

Terug naar Geldgids.nu

Bekijk eerder verschenen blogs