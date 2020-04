Omgaan met de coronacrisis

Het leven is flink ontregeld, maar gaat ondertussen gewoon door. Hoe ziet de financiële dienstverlening er momenteel uit? Plus 12 praktische tips om de nieuwe realiteit te omarmen.

De coronacrisis is een oefening in digitaal leven. Menselijk contact met anderen dan huisgenoten verloopt voortaan telefonisch, per e-mail of videobeeld. Dat leidt tot allerlei complicaties. Vrijwel alles is afgelast, gesloten of ontoegankelijk. De beperkingen gelden voorlopig tot 28 april.

Zelfs je recht halen is lastig geworden. Rechtbanken houden geen zittingen meer, behalve voor urgente zaken. Ook bij de geschillencommissies zijn alle zittingen geannuleerd.

Schriftelijk of telefonisch contact is wel mogelijk. Of een brief nog gelezen wordt, weet je soms niet. Het is in sommige gevallen beter om een e-mail te sturen. Vergeet dan niet een leesbevestiging in te stellen in Outlook en G-mail.

Banken en notarissen

Door de coronacrisis is persoonlijk contact met financiële en juridische dienstverleners zeldzaam geworden. Veel bankkantoren zijn gesloten. Enkele zijn alleen nog overdag open voor urgente zaken. De dienstverlening gaat bij voorkeur digitaal. ‘Ga alleen naar een bankkantoor als het echt niet kan wachten’, meldt ING op haar site.

De notaris ontvangt nog wel klanten als ze een akte moeten tekenen. Veel notariskantoren maken geen nieuwe afspraken meer. Notarissen willen geen klanten ontvangen die met corona besmet zijn.

Aniel Autar van EPN-notarissen pleit voor een noodwet om het ondertekenen van akten via Skype mogelijk te maken. Met zo’n Skype-testament kan iemand die aan corona lijdt, zijn laatste wil nog aanpassen. Nu is dat alleen mogelijk met een handtekening in het bijzijn van een notaris.

Makelaars

Makelaars beperken ook hun diensten. De Open Huizen Dagen zijn afgelast. Als je nog een huis wilt bezoeken, kan dat met maximaal 2 personen. Ook bij een taxatie mogen er maar maximaal 2 personen in de woning aanwezig zijn.

Wie een huis in de verkoop heeft staan, zal merken dat minder huizenzoekers langskomen. Wat voor effect dat heeft op de woningmarkt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk zien we dat de komende maanden, als de economische gevolgen van de sociale isolatie zichtbaar worden. Ondertussen 12 geldtips om optimaal door te gaan.

Tips