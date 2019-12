Wie niet horen wil..

Ik kreeg zelf ooit als student een incassobureau op mijn dak, 6 maanden na een voordelig proefmaandje sporten. De sportschool wist ineens niets meer van mijn opzegging aan de balie. Helaas had ik ook niets op schrift. Vragen hierover aan het incassobureau werden beantwoord met extra aanmaningen. Woedend besloot ik hoe dan ook niet te betalen. Maar benauwd kreeg ik het wel van al die kosten en dreigende taal. Uiteindelijk werd de zaak tot mijn opluchting opgelost, maar daar was wél de rechtsbijstandverzekering van mijn ouders voor nodig.

Als je het oneens bent met een aanmaning, heb je misschien de neiging de incassobrieven te negeren. Toch is dat niet verstandig. Een aanmaning kan onjuist zijn, maar het is ook mogelijk dat je een rekening over het hoofd hebt gezien, of dat deze naar je oude woonadres is gestuurd. Het beste is dus wel te reageren en om opheldering te vragen. Waar zijn de brieven op gebaseerd? Waar is het bewijs?

Incassobureaus reageren helaas vaak niet inhoudelijk op klachten of vragen van consumenten en blijven druk uitoefenen. Je moet betalen, punt uit. Maar het incassobureau of de opdrachtgever zelf moet altijd aantonen dat je een overeenkomst had en dat je niet op tijd hebt betaald. Ook hoor je vóór een aanmaning een herinnering te krijgen, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Negeren

Stel je stevige vragen over de ‘schuld’, dan mag het incassobureau je niet negeren en domweg blijven aanmanen. Sterker nog: het moet de incassoprocedure (tijdelijk) stoppen en een onderzoek instellen bij de opdrachtgever. Zeker als je de schuld niet erkent, is het belangrijk dat je zo kort mogelijk in onzekerheid blijft en antwoord krijgt op je vragen. Dat blijkt uit een recente uitspraak (pdf) van de Raad van Toezicht van het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (Kigid).

In die zaak hadden een vakantiepark en een huurder een discussie over de hoogte van de annuleringskosten. Het park had zijn vordering vervolgens linea recta overgedragen aan Incasso Partners. De huurder kreeg geen enkele inhoudelijke reactie op zijn vragen over het ‘uitstaande bedrag’; hij kreeg alleen maar méér aanmaningen. Het Kigid oordeelde dat Incasso Partners had moeten nagaan of de schuld wel bestond, op basis van de informatie van de consument. Of het incassobureau had de eis netjes moeten onderbouwen, in plaats van blijven dreigen. Het bureau moest daarom een boete van €1500 aan brancheorganisatie Nederlandsche Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) betalen, de huurder kreeg €180 voor alle onkosten. De NVI gaat op zijn beurt het Incasso Keurmerk aanpassen.

Met deze uitspraak lijkt er nog enige hoop te zijn voor consumenten die ten prooi dreigen te vallen aan dorstige incassobureaus. Wie niet horen wil, moet zelf maar (een beetje) voelen.

Die uitspraak kwam overigens niet makkelijk van de grond. Ik sprak Mark Groenewoud over de zaak. Hij is jurist van beroep en stond zijn vriend, de consument in dit ‘David en Goliath’-verhaal, vrijwillig achter de schermen bij. ‘Het ging in eerste instantie om een bedrag van niets, maar in plaats van uitleg kreeg mijn vriend al snel Incasso Partners op zijn dak. Na maandenlang dreigende brieven en sms’jes op zijn werktelefoon wilde hij bijna alsnog betalen, ook al was hij het er niet mee eens.’ Groenewoud weerhoudt hem hiervan en gaat de strijd aan met Incasso Partners. Na maar liefst 7 maanden leidt dat éindelijk tot een inhoudelijke reactie van Incasso Partners. Met alle mails, telefoontjes en andere contactpogingen van de gedupeerde zelf is nooit iets gedaan. ‘Uiteindelijk is het goed afgelopen, maar het kostte ons veel tijd en energie. Zonder enige juridische hulp is de strijd tegen een incassobureau bijna onbegonnen werk’, aldus Groenewoud.

Bij incassoprocedures ligt er ook duidelijk een taak voor de bedrijven die incassobureaus inschakelen. Als je je klanten waardeert, stuur je geen incassocowboy op ze af of een partij die niet bij de NVI is aangesloten. Toch verkopen diverse bedrijven (oude) schulden lukraak door aan incassobedrijven en trekken hun handen af van wat er volgt. Essent is onlangs om die reden op de vingers getikt door Rechtbank Limburg. De energieleverancier verkocht vorderingen van oud-klanten door aan het Zweedse incassobedrijf Hoist Kredit AB/GGN. Klanten van Essent kregen vervolgens herhaaldelijk incassoverzoeken van dat bedrijf, zonder dat duidelijk was waarom.

Terugbijten

Laat het er dus niet bij zitten als je onheus bejegend wordt door een incassobureau. Betaal niet omdat je er moe van wordt of omdat je bang bent, maar eis eerst duidelijkheid en maak gebruik van je rechten. Blijf netjes, maar trek zelf ook stevig van leer. Houd alle contactmomenten bij, bevestig telefoontjes per e-mail en zwaai met de eerdergenoemde uitspraak van het Kigid. Schakel eventueel juridische hulp of (rechts)bijstand in en dien je klacht in bij de NVI.

Het Kigid behandelt alleen klachten over het gedrag en de werkwijze van incassobureaus die zijn aangesloten bij de NVI. Benadruk dus dat de klacht gaat over de werkwijze van het incassobureau en de gedragsregels. Voor inhoudelijke klachten, zoals over de schuld of de overeenkomst, moet je helaas naar de civiele rechter.

