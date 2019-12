Op 19 februari van dit jaar is in ons land de betaalwet PSD2 ingevoerd. PSD2 klinkt als iets waar de consument in zijn dagelijkse leven niet mee te maken krijgt, maar niets is minder waar. De nieuwe betaalwet heeft grote gevolgen voor iedereen.

Met PSD2 is het onder meer mogelijk geworden om andere partijen toegang te geven tot je bankrekening. PSD2 is in Brussel bedacht en moet de concurrentie en innovatie op betaalgebied bevorderen. Andere Europese landen hebben de nieuwe wetgeving dus ook en waren sneller dan Nederland met de invoering.

Welke gevolgen?

Dankzij PSD2 kunnen bijvoorbeeld aanbieders van ‘financiële huishoudboekjes’ hun diensten een stuk verbeteren. De consument zou nu via één app inzage kunnen krijgen in al zijn inkomsten en uitgaven. Ook kun je nu straks misschien rekeningen van andere banken toevoegen in de mobielbankieren-app van je bank. Dat is goed voor het overzicht en dus goed voor de consument. Je kunt ook andere bedrijven inzage geven in je bankgegevens, zodat zij kunnen adviseren hoe je kunt besparen.

Maar PSD2 roept bij veel mensen een schrikreactie op. Ze rillen bij de gedachte dat bedrijven toegang krijgen tot hun betaalgegevens. Komen je gegevens niet op straat te liggen als je op ‘ja’ klikt bij ‘toestemming’?

Gevoelige informatie

De bezorgdheid over de privacy en veiligheid van bankgegevens is begrijpelijk. Ook ik sta niet te springen om Jan en alleman een inkijkje te geven in mijn privéleven. Niet iedereen hoeft te weten hoeveel ik per maand aan kleding uitgeef, hoe vaak ik uit eten ga en of ik een creditcardschuld heb (die heb ik gelukkig niet).

En wat gaat een bedrijf met je gegevens doen? Kan een hypotheekaanbieder je bijvoorbeeld straks min of meer dwingen om toestemming te geven? In de trant van: als je die niet geeft, krijg je een hogere hypotheekrente. Daarnaast zijn je bankgegevens ook zonder je toestemming nog steeds zichtbaar als je geld naar iemand anders overmaakt die wel toestemming gaf. De Consumentenbond heeft destijds bij de behandeling van PSD2 in de Tweede Kamer erop aangedrongen om die gegevens af te schermen, maar dat was helaas tevergeefs.

Mening Consumentenbond

De banken geven bij hun voorlichting aan dat bankgegevens niet op straat komen te liggen. De consument bepaalt zelf of en aan wie hij toestemming geeft. Zijn gegevens mogen alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor ze zijn gevraagd en mogen niet worden doorgespeeld naar andere partijen. Ook moeten bedrijven een vergunning van De Nederlandsche Bank hebben om goedkeuring te vragen. De toestemming mag je op elk moment weer intrekken.

Dat klinkt geruststellend. Toch is enige argwaan wel voorstelbaar. Er zouden bedrijven door de DNB-selectie heen kunnen glippen die het achteraf gezien niet zo nauw nemen met de veiligheid van je gegevens. De Consumentenbond pleit daarom onder meer voor een dubbele controle: heb je een bedrijf toestemming gegeven om in je bankrekening te kijken, dan moet jouw bank nog een keer bij jou checken of je echt akkoord gaat met inzage in je bankgegevens. Want misschien heb je wel met een slaperig hoofd na een feestje op akkoord geklikt, zonder na te denken over de gevolgen.

De Consumentenbond heeft een meldpunt geopend voor klachten over bijvoorbeeld onduidelijke toestemming of misbruik van gegevens. Ook andere meldingen kun je doorgeven. PSD2 behelst namelijk veel meer dan toegang geven tot je bankgegevens. Dankzij PSD2 mogen bedrijven ook geen kosten meer rekenen voor betalingen met een betaalpas of de meeste creditcards.

