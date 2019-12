Rechtsbijstandverzekering: nut en noodzaak

Wie zelf goed in staat is om een klacht in te dienen, heeft niet altijd een rechtsbijstandverzekering nodig. Veel advocaten en rechtsbijstandverzekeraars Das en Arag zijn in te schakelen voor een klein consult van 30 tot 60 minuten. Dat kost dan €50 tot €150 per keer. Handig voor als je in principe zelf je mannetje kunt staan, maar via een brief graag wilt laten weten dat je een jurist hebt geraadpleegd.

Als je niet zo’n doe-het-zelver bent, kan een rechtsbijstandverzekering zinvol zijn. Je kunt in ieder geval bellen, mailen of overleggen zonder dat het geld kost.

Rechtsbijstandsverzekeringen hebben wel hun beperkingen, bijvoorbeeld als het conflict over een klein bedrag gaat. De verzekeraar hanteert dan een drempelbedrag (franchise) van €175 tot €200 voor hulp. Bij een webaankoop met een waarde van minder dan dat bedrag geeft de verzekeringsjurist alleen raad en onderneemt hij geen actie.

Kijk ook kritisch naar de dekking van de verzekering. Bijna alle verzekeringen hebben 6 of 7 modules. Misschien is het goed om bepaalde dekkingen uit te sluiten. Bij de Consumentenbond kun je bijvoorbeeld terecht voor advies op het gebied van consumentenrecht. Als lid kun je bellen met vragen en de website staat vol met advies, doorverwijzingen en juridische voorbeeldbrieven.

Wie al tegen de 60 loopt, heeft misschien geen rechtshulp voor Werk en Inkomen meer nodig of mediation bij echtscheiding. Een dekking voor het onderdeel Wonen is ook niet altijd nodig. Een goed gesprek met de buren is vaak effectiever.

Het is wel een gepuzzel. Sommige rechtsbijstandverzekeringen hebben een basisdekking, waar met name consumentenrecht onder valt. Je moet dan minimaal deze dekking kiezen. Bij sommige verzekeraars kun je de basisdekking wel uitvinken, maar betaal je in dat geval een premieopslag voor de andere modules.

Dat puzzelen is wel zinvol. Het maakt je bewust van de dekkingen en je gaat daardoor kritisch kijken naar de overlap. Hè, de module Verkeer? Heb je dat eigenlijk wel nodig als je lid bent van de ANWB? Overlap kost alleen maar geld.

De verzekeraars geven op hun website altijd de premies per maand weer. Dan lijkt het niet zo hoog. Maar hoeveel kost de verzekering per jaar? En kun je ook per jaar betalen? Dat scheelt soms behoorlijk. Ook bij jaarbetaling mag je de verzekering na het eerste jaar ieder moment opzeggen. Wat je te veel hebt betaald, krijg je naar rato terug.

Lage inkomens kunnen door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. Het inkomen mag niet meer zijn dan €26.900 voor alleenstaanden en €38.000 voor stellen of gezinnen. Er geldt wel een eigen bijdrage, die sterk afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en de soort rechtshulp. Je krijgt korting op de eigen bijdrage als je eerst contact opneemt met Het Juridisch loket.