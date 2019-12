Rente bij de familiebank (1 juli 2014)

Mijn dochter is gaan samenwonen. Ze heeft nu nog een huurwoning, maar over een paar jaar zal zij wel een huis willen kopen. Het is makkelijker om een koopwoning te vinden dat aansluit bij je individuele wensen dan een huurhuis. Hoe langer je wacht, hoe meer eigen geld je moet inbrengen bij een aankoop van een eigen woning. Vanaf 2018 leent de bank maar 100% van de marktwaarde. De overige kosten moet de koper zelf inbrengen.

Ik verwacht niet dat mijn dochter over een paar jaar een bedrag van 8 tot 10 mille kan ophoesten. Vandaar dat ik alvast aan het sparen ben om haar daarmee te helpen. Ik maak er geen schenking van, maar een lening. Ik wil haar wel geld geven om haar studieschuld af te lossen, maar niet om duurder te gaan wonen dat ze zich eigenlijk kan veroorloven. Dat wordt dus een familiebank.

Een interessante vraag is hoe hoog de rente mag zijn voor zo'n familiehypotheek. Begin juni was de gemiddelde rente 3,76% per jaar voor een hypotheek van 10 jaar vast met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), volgens een berekening van de Consumentenbond. De standaardregel van de fiscus is dat de rente voor een particuliere hypotheek 125% mag zijn van vergelijkbare leningen. Dat levert een rente van 4,7% op.

Volgens mij is dat te conservatief berekend. Voor een particuliere hypotheek kunt u geen NHG krijgen. Om die reden mag u al 0,2 tot 1,1% extra rekenen, afhankelijk van de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Het percentage van 0,2% geldt als de hypotheek minder is dan de helft van de woningwaarde en het hoge percentage als de hypotheek ongeveer even hoog is als de woningwaarde. Een relatief hoge hypotheek is namelijk riskanter voor degene die het geld uitleent.

Een bank staat sterk, omdat hij de woning mag veilen als de klant niet betaalt. Een particuliere hypotheekverstrekker heeft die hypothecaire zekerheid vaak niet. Zelfs als dat wel in een notariële hypotheekakte is opgenomen, komt de bank altijd op de eerste plaats. De rechtbank in Leeuwarden oordeelde daarom vorig jaar dat een rente van 8% niet onredelijk was. Bij deze uitspraak ging het om een lening voor onbepaalde tijd zonder hypothecaire zekerheid die niet werd afgelost. Bij een lening die wel wordt afgelost, moet wellicht een lagere rente gerekend worden.

Nou even praktisch: hoe stelt u de rente precies vast? U vraagt als huiseigenaar de bank een offerte voor een persoonlijke lening om te weten welke rente nu marktconform is. Bewaar de offerte en hanteer die rente. Om te voorkomen dat de rente vervalt als de Belastingdienst toch bezwaar maakt, neemt u in de overeenkomst van de lening een zogenoemde 'glijclausule' op. Het rentepercentage kan dan met terugwerkende kracht worden aangepast, als de fiscus de renteaftrek anders niet accepteert. Schakel hierbij zo nodig een notaris is.