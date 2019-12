Box 3-heffing op de schop

De spaartaks verdwijnt in 2022. Maar wat komt ervoor in de plaats?

In 2022 verdwijnt de spaartaks. Bij een spaartegoed tot €440.000 betaal je geen vermogensheffing meer, is de rekensom die het kabinet ons voorhoudt. Met deze hervorming lost het kabinet de belofte in dat risicomijdende spaarders niet langer belasting hoeven te betalen over inkomsten die zij niet hebben.

Wie in 2019 een ton op de spaarrekening heeft staan, mag blij zijn als hij daarover €200 rente krijgt. De grote banken geven slechts 0,03% rente, in dit geval dus €30 per jaar. Deze spaarder betaalt over zijn ton echter €404 vermogensrendementsheffing. De overheid houdt er immers rekening mee dat de spaarder 1,9% rendement behaalt, wat dus onhaalbaar is.

Vanaf 2022 houdt de overheid er wel rekening mee hoe het vermogen is opgebouwd. Voor spaartegoed gaat een verondersteld rendement van 0,09% gelden en voor beleggingen en investeringen 5,33% per jaar. De exacte percentages worden ieder jaar vlak voor de jaarwisseling vastgesteld. Het belastingtarief gaat in 2022 omhoog van 30 naar 33%.

Controle

Vanaf 2022 checkt de fiscus dus ieder jaar waar de belastingplichtige zijn geld in heeft gestoken. Wie zijn ton voor de helft op een spaarrekening had staan en voor de andere helft op een beleggingsrekening, wordt aangeslagen voor een gemiddeld rendement van 2,7% (0,09% plus 5,33% gedeeld door twee). Of dat rendement werkelijk is behaald, doet er niet toe. Verliezen op beleggingen kunnen niet worden verrekend.

Er geldt een vrijstelling van €30.846 (2020) voor de vermogensrendementsheffing. Wie vanaf 2022 boven de vrijstelling komt en dus belastbaar vermogen heeft, kan niet langer de vrijstelling van zijn vermogen aftrekken. Hij betaalt belasting over het totale vermogen. Om het verlies van de vrijstelling goed te maken, krijgt hij €400 korting op het belastbare bedrag. Dat gaat als volgt:

€100.000 vermogen, verdeeld in €50.000 spaargeld en €50.000 beleggingen

Rendement: €45 (0,09% over 50 mille) €2665 + (5,33% over 50 mille) €2710 rendement Belastingheffing: €2710 €400 - (heffingsvrij rendement) €2310, tegen 33% belast = €762 belasting



Beleggingstax

De spaartaks wordt dus afgeschaft, maar er komt een zwaardere beleggingstaks voor in de plaats. Dit is slecht nieuws voor mensen die een deel van hun belastbare vermogen beleggen. Het effect is hieronder te zien:

Vermogen €100.000 Belasting 2019 Belasting 2022 100% sparen €404 €0 50% sparen €404 €762 0% sparen €404 €1626 Vermogen €150.000 100% sparen €1059 €0 50% sparen €1059 €1209 0% sparen €1059 €2506

Tip: wil je zelf een berekening maken? BerekenHet heeft een handige rekenhulp .

Een groep die door de nieuwe beleggingstaks wordt geraakt, is de ondernemer of zelfstandige met vermogen in box 3 dat bedoeld is voor pensioen. Over een belegd vermogen van twee tot drie ton wordt nu 0,9% tot 1% vermogensrendementsheffing gerekend. Vanaf 2022 wordt dat ongeveer 1,7%. Wie langdurig belegt voor zijn pensioen, kan daardoor tienduizenden euro’s duurder uit zijn.

Niet alleen beleggers zijn vanaf 2022 slechter af, maar ook mensen met een recreatiewoning of een beleggingspand in box 3. Bij een hypotheekvrije recreatiewoning van €150.000 stijgen de lasten flink, van €1059 naar €2506, zoals te zien is in de tabel hierboven.

Wie zo’n woning gedeeltelijk met een lening gefinancierd heeft, kan vanaf 2022 die schuld niet meer aftrekken van het vermogen. Over een schuld wordt namelijk een rendement gerekend van 2,3% (5,33% - 3,03%). Iemand met een recreatiewoning van €150.000 waarvoor €100.000 is geleend, is dan veel duurder uit. In 2019 betaalde hij over de woning €114 belasting. In 2022 is dat €1506.

