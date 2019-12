Stichting DinPlan vindt gehoor bij Allianz (11 september 2015)

Zeven jaar geleden komt Marijke Clerx haar hypotheekpolis tegen in een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze was allang ongelukkig met de gebrekkige prestaties van haar DinPlan die in 2013 zou gaan uitkeren. Anno 2008 is er eindelijk de erkenning dat het hier gaat om een woekerpolis.

De voormalige vakbondsvrouw begint Allianz te schrijven om opheldering te krijgen. Het levert nietszeggende antwoorden op. Ze meldt zich in 2011 aan op een forum van Tros Radar en vindt daar tientallen lotgenoten met teleurstellende Dinplan-polissen. Er gebeurt verder niets. Een medewerker van Tros Radar zegt haar: 'Waarom doe je het niet zelf?'

En zo wordt Stichting DinPlan Dupe geboren. In oktober 2012 huren de gedupeerden een zaaltje in Utrecht. Tros Radar besteedt twee keer op televisie aandacht aan de stichting, die tenslotte is voortgekomen uit het Tros-forum. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via www.allianzmisleidt.nl. Als Marijke contact zoekt met Allianz voor overleg, wijst de verzekeraar dit van de hand. Het was niet kies is om via Tros Radar de publiciteit te zoeken.

Ook in de jaren hierna blijft Allianz contact met stichting DinPlan uit te weg gaan. Iedere polis is anders, vindt de verzekeraar, en daarom wordt er alleen met individuele klanten gesproken. Ongeveer 30 gedupeerden krijgen van Allianz een schadevergoeding aangeboden, onder voorwaarde dat ze er verder het zwijgen toe doen. Waarschijnlijk selecteert de verzekeraar hiermee de polissen met de grootste juridische risico's. Door een afkoop met geheimhouding zijn deze gevaarlijke projectielen buiten werking gesteld.

DinPlan brengt ruim 150 mensen bij elkaar. Zij betalen eerst €300 en later nog eens hetzelfde bedrag om de rekeningen te betalen van een advocaat en een verzekeringsdeskundige. Het stichtingsbestuur zoekt hulp bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Marijke gaat praten met ombudsman Nol Monster van het Kifid.

'Monster vroeg me direct waarom ik zo dom was geweest om een woekerpolis te kopen', vertelt Marijke Clerx. 'Hij vertelde haar hoe goed hij het zelf had geregeld, met een losse verzekering naast zijn hypotheek.'

De eigen verantwoordelijkheid van de consument is een stokpaardje van ombudsman Monster. Hij vindt bovendien dat zijn voorganger Wabeke de woekerpolisaffaire al heeft afgesloten met een schadevergoedingsregeling waar de meeste verzekeraars zich goed in konden vinden. Wie het oneens is met het oordeel van de ombudsman, kan verder klagen bij de Geschillencommissie van het Kifid. Die stelt alsnog veel klagers in het gelijk, ondanks een eerdere afwijzing door de ombudsman.

De Geschillencommissie heeft al een DinPlan-gedupeerde in het gelijk gesteld. Net als de verzekeraars beschouwt het Kifid iedere klacht als een individueel geval. Er valt dus niets te ontlenen aan een eerdere uitspraak over een DinPlan-polis. Toch ziet het Kifid ook wel in dat dit niet werkt. Er stapelen zich duizenden polissen op die allemaal nog behandeld moeten worden. Het is veel efficiënter om de polissen te verdelen in gelijksoortige pakketten en die dan in één keer te beoordelen. Na langdurig overleg selecteert het Kifid in oktober 2014 drie voorbeeldpolissen van DinPlan. Elf maanden later zijn ze nog altijd niet beoordeeld door de Geschillencommissie.

Zo langzamerhand krijgen ook de toezichthouder AFM, de minister van Financiën en de Tweede Kamer in de gaten welke vertragingstechnieken de verzekeraars gebruiken om de woekerpolisaffaire te laten doodbloeden. De Geldgids van de Consumentenbond publiceert in september 2014 details over de deals waarmee verzekeraars gedupeerden afkopen, met strikte geheimhouding als voorwaarde. Door deze geheime deals hoeven verzekeraars niet in het openbaar - via de rechter of het Kifid - schuld te bekennen en blijven de schadevergoedingen buiten de publiciteit. Alles om te voorkomen dat andere gedupeerden zich ook komen melden.

Er komt ook aandacht voor de voortdurende weigering van Allianz om in overleg te treden de stichting DinPlan Dupe. Uiteindelijk zetten minister Dijsselbloem van Financiën en Kamerleden Omzigt (CDA) en Merkies (SP) de verzekeraar onder druk om toch te gaan praten met het bestuur van de stichting. Allianz gaat overstag. 'Ik kan het nauwelijks geloven,' zegt Marijke Clerx, 'na alle tegenwerking van iedere vorm van collectief overleg.'

Er is nu een datum geprikt. Op 25 september 2015 - drie jaar na de oprichting van de stichting - is het zover. DinPlan Dupe mag komen praten met Allianz. Beide partijen nemen hun advocaat mee, want de strijd gaat een nieuwe fase in.