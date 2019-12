Thuiswinkel tuint zelf in nep-keurmerk (27 augustus 2015)

Op de website van de Consumentenbond staat informatie over hoe je je het verschil ziet tussen een nepshop en een webshop. Inclusief een voorbeeld van een door criminelen nagemaakt Thuiswinkel-keurmerk, en een echt Thuiswinkel-keurmerk. Onlangs mailde een van de bij Thuiswinkel aangesloten webshops aan de gelijknamige organisatie: 'Op één van haar pagina's geeft de Consumentenbond het verschil aan tussen een goed en een fout Thuiswinkelcertificaat. Helaas is dit precies andersom weergegeven! Kunt u voor rectificatie zorgdragen?'

Een jurist van Thuiswinkel.org stuurde de mail door naar een van onze campagneleiders, en voegde toe: 'Een lid van ons wees ons op de pagina waar het verschil getoond wordt tussen de juiste site en de niet juiste site. Ons lid heeft gelijk: dit moet precies andersom zijn. Vervelend maar waar.'

De betreffende campagneleider gaf onze collega's van de website direct opdracht om de voorbeelden van de keurmerken om te wisselen: het goede keurmerk werd gemarkeerd als 'fout', en andersom. Hij had weinig redenen te twijfelen aan de expertise van Thuiswinkel: als De Nederlandsche Bank je zegt dat je een vals biljet van 50 euro in handen hebt, neem je dat logischerwijs ook voor waar aan.

Toch vertrouwde hij het niet helemaal: in het plaatje van het 'foute' keurmerk stond na het omwisselen bijvoorbeeld een groen slotje. Zijn argwaan zorgde ervoor dat hij mij, als maker van de keurmerk-voorbeelden en schrijver van verschillende artikelen over dit onderwerp, inschakelde. Ik kon in een oogopslag zien dat Thuiswinkel én hun lid dat de melding had gedaan er naast zaten: onze voorbeelden waren correct, en waren nu ten onrechte verwisseld. Ik liet de omwisseling weer ongedaan maken door de collega's van onze website, en informeerde Thuiswinkel.org.

Er volgde een mail van de jurist van Thuiswinkel.org naar de Manager Operations van Thuiswinkel.org, met een cc naar ons: 'Nu blijkt dat Consumentenbond het wel juist heeft én wij dus niet. (...) Ik snap er nu niets meer van.'

Post van de Manager Operations van Thuiswinkel in de mailbox: volgens hem hadden wij een keurmerk-voorbeeld op onze site staan dat 'niet erg representatief met de huidige situatie' was. Hij voegde eraan toe: 'in de tussentijd is blijkbaar het certificaat aangepast'. Hij leek zelfs wat gepikeerd: 'Het plaatje van het goede certificaat van de Consumentenbond komt totaal niet overeen met de huidige werkelijkheid!'

Vreemd: ons keurmerk-voorbeeld was helemaal niet gedateerd, integendeel: als ik opnieuw een schermafbeelding van het Thuiswinkel-certificaat maakte, was dat gelijk aan het voorbeeld op onze site. En waarvan Thuiswinkel.org dacht dat het nep was.

Maar het werd nog gekker: de Manager Operations van Thuiswinkel gaf in diezelfde mail drie kenmerken waaruit zou blijken dat ons keurmerk-voorbeeld onjuist zou zijn: 'In het plaatje van de Consumentenbond zit geen groene balk met tekst certificaat in linkerbalk, zit een Thuiswinkel-logo in de kop, en staat het postadres op de verkeerde plaats'. Ik bekeek nog eens het keurmerk dat de nepshop-criminelen hadden gemaakt: dat voldeed wél aan deze drie kenmerken. Eh… had Thuiswinkel.org dan het nep-keurmerk van de criminelen nagemaakt, in plaats van andersom…?

Ik mailde dit laatste naar Thuiswinkel, waarna er een nieuwe verklaring volgde: 'Je hebt twee browserschermen naast elkaar gezet, waarbij de pagina is gaan "resizen" en er een "aangepaste" certificaatpagina getoond werd!'

Volgt u het nog? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Thuiswinkel.org heeft het zó ingewikkeld gemaakt, dat de organisatie zélf nep niet meer van echt kan onderscheiden, en vice versa. Hoe kan een consument dat onderscheid dan nog maken…?