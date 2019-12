Tijd is (veel) geld

Tijd heeft vaak veel invloed op iemands financiële situatie. Toen de Belastingdienst in 2011 overstapte van 2 peildata (het gemiddelde van het vermogen op 1 januari en dat op 31 december) naar 1 peildatum (1 januari) voor het bepalen van het vermogen voor de vermogensbelasting, had niet iedereen dat meteen door. De administratieve vereenvoudiging levert soms nadelige situaties op. Denk aan iemand die €250.000 heeft gespaard met het idee om in de maand januari de hypotheek af te lossen. Een slecht idee, want door te wachten tot net na de peildatum, betaal je onnodig ruim €1500 aan vermogensbelasting.

Andersom levert het ontvangen van een groot bedrag op de bankrekening net na de peildatum een financieel voordeel op, omdat het hoge saldo dan een heel jaar niet meetelt als box 3-vermogen. Het is vaak een kwestie van de juiste timing.

Bij bepaalde overheidsregelingen speelt de peildatum ook een belangrijke rol. De situatie op één dag bepaalt voor een heel jaar waar je recht op hebt of welke bijdrage je moet betalen. Bij sommige regelingen ligt de peildatum niet een, maar zelfs 2 jaar terug. Dat is het geval bij een aanvullende studiebeurs of de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). Bij Wlz-zorg gaat het om forse bedragen. De zogeheten hoge eigen bijdrage die je soms betaalt als je naar een verpleeghuis verhuist, hangt onder meer af van het vermogen en kan oplopen tot ruim €28.000 per jaar.

Het komt niet zelden voor dat iemand voorafgaand aan de verhuizing naar een zorginstelling zijn woning verkoopt. Er staat dan ineens een groot bedrag op de rekening. Vaak wordt dat vervolgens gebruikt voor schenkingen of andere uitgaven. Geef je de nieuwe financiële situatie niet aan het CAK door, dan blijft het bedrag echter voor de volle mep meetellen voor de eigen bijdrage en betaal je zomaar duizenden euro’s te veel. Je kunt het CAK verzoeken de hoogte van de eigen bijdrage aan te passen, ook als het inkomen inmiddels lager is dan 2 jaar geleden. De hiervoor benodigde berekeningen moet je wel zelf maken. Dit kan ingewikkeld zijn en/of veel tijd kosten.

Veel mensen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid om de eigen bijdrage te verlagen en wie te laat is, krijgt de te veel betaalde bijdrage later niet meer terug. De Geldgids vindt het zonde als consumenten onnodig geld laten liggen. Om die reden zijn we begin dit jaar gestart met de Bespaarservice eigen bijdrage, die we samen met de organisatie Bespaar Eigen Bijdrage (BEB) aanbieden.

Hoe werkt de Bespaarservice eigen bijdrage?

Met behulp van de tool reken je eenvoudig uit of je kunt besparen op de eigen bijdrage. De besparing loopt vaak op tot enkele duizenden euro's. Geeft de Bespaarservice eigen bijdrage aan dat je niet kunt besparen? Controleer of je de juiste gegevens heb ingevuld en of je wellicht iets bent vergeten.

Als er een bespaarmogelijkheid is, kun je er nog steeds voor kiezen om zelf contact op te nemen met het CAK. Of je laat de Bespaarservice eigen bijdrage het werk doen. Je ontvangt dan een brief, een ingevuld aanvraagformulier en een antwoordenvelop. Het enige wat je zelf moet doen is de brief ondertekenen en op de post doen.

Maak je gebruik van onze bespaarhulp, dan betaal je 15% van het bespaarde bedrag voor de hulp. De rekening volgt pas nadat het geld op de rekening is gestort. Ontvang je niets, dan betaal je niets. En om op de tijd terug te komen, die houd je nu over voor leukere dingen.

Lees ook: