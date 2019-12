Toekomst van de toeslagen (24 januari 2014)

Waar gaat het heen met de toeslagen? Vanaf 2015 worden de toeslagen vervangen door een huishoudentoeslag. Ook andere regelingen worden hierin opgenomen, zoals de extra tegemoetkoming voor AOW'ers en de ouderenkorting. De huishoudentoeslag is in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel.

De twee belangrijkste slachtoffers van de nieuwe regeling zijn de zorgtoeslag en de ouderentoeslag. De afbraak van de zorgtoeslag is al in 2012 begonnen, maar het is nog lang niet afgerond.

In 2012 ging de zorgtoeslag al iets omlaag, maar de regeling was nog behoorlijk royaal. Alleenstaanden met een inkomen tot €35.059 en meerpersoonhoudens met een gezamenlijk inkomen tot €51.691 hadden recht op zorgtoeslag. Inmiddels zijn die grenzen flink verlaagd, naar respectievelijk €28.482 en €37.145 in 2014. Het aantal mensen dat zorgtoeslag ontvangt, daalt daardoor flink.

Kijk maar naar de harde bedragen. Een stel met €35.000 gezamenlijk inkomen ontving in 2011 nog bijna duizend euro zorgtoeslag. Dat bedrag daalde in 2012 naar €924 per jaar, in 2013 naar €672 en in 2014 naar €216. De premie voor de zorgverzekering is in 2014 ongeveer gelijk aan die in 2011, terwijl het eigen risico met bijna €200 per persoon is toegenomen.

Bij lagere inkomens ziet het plaatje er iets anders uit. Een stel met €25.000 inkomen ontving in 2011 samen €1488 zorgtoeslag. Dat ging omhoog naar €1536 in 2013, maar in 2014 daalde het weer naar €1128. Dat is per saldo dus €360 minder zorgtoeslag bij een hoger eigen risico.

Op dit moment zijn mensen met een laag inkomen en veel vermogen nog verzekerd van zorgtoeslag. Er geldt immers naast de normale vrijstelling van €21.139 per persoon een eenmalige vrijstelling van €80.000. Deze laatste vrijstelling geldt voor beide partners samen. Een echtpaar heeft dus een vrijstelling van in totaal €122.278. Alleen bij een vermogen boven die grens vervalt het recht op zorgtoeslag. Dat gaat veranderen als in 2015 de huishoudentoeslag komt. Er komt dan een 'gestaffelde' vermogensvrijstelling. Wat dat precies is, is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat de vermogensvrijstelling afneemt naarmate het jaarlijkse inkomen stijgt.

De ouderenkorting wordt ook opgenomen in de huishoudentoeslag. Nu is nog zo dat iedere AOW'er recht heeft op minimaal €150 ouderenkorting op de belastingaanslag. Bij een inkomen onder €35.450 stijgt deze korting in een klap naar €1032. Vanaf 2015 gaat deze korting op de schop, omdat die afhankelijk wordt van inkomen én vermogen. De details zijn nog niet bekend.

Het is wel duidelijk dat één groep erop vooruit zal gaan: AOW'ers die nu geen ouderenkorting krijgen, omdat zij geen belasting betalen. Zij krijgen dan wel ouderenkorting uitgekeerd. Maar voor de grootste groep worden de toeslagen alleen maar minder. Het tijdperk van de grootscheepse inkomenssteun nadert zijn einde.