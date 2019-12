Waarom krijgen zo veel automobilisten een boete en wat kun je eraan doen?

Ongeveer 40% van de verkeersboetes werden gegeven aan bestuurders die minder dan 5 km per uur te hard hebben gereden, dus net iets te hard. Rijd dus iets kalmer en houd ook de snelheidsmeter in het dashboard van de auto in de gaten, in plaats van alleen de TomTom.

In veel auto’s zijn de snelheidsmeters trager afgesteld. De autofabrikant wil je namelijk behoeden voor een bekeuring. Wie denkt dat hij 125 km/u rijdt, haalt in werkelijkheid maar 120 km/u. Steeds meer chauffeurs letten op de kilometeraanduiding van het navigatiesysteem. Zij hebben echter vaak niet door dat navigatiesystemen de snelheid meten op basis van de gps, het global positioning system dat in verbinding staat met een satelliet om de aarde. Die zijn helemaal nauwkeurig, vooral buiten de bebouwde kom.

Kortom: de gps-chauffeur rijdt even hard als vroeger, alleen is de navigatie scherper afgesteld. De flitspalen en trajectcontroles van de politie zijn nu ook heel nauwkeurig, omdat er gebruik wordt gemaakt van digitale apparatuur.

Verder is het handig de precieze snelheidsregels te kennen. Bij snelheden tot 100 km/u is 6 km te hard nog toegestaan. Dat komt door een meetcorrectie van 3 km/u en het feit dat de eerste 3 km/u te hard rijden onbestraft blijft. Wie op een weg met maximaal 80 km/u de snelheid aantikt van 87 km/u, rijdt dus 1 km u te hard, maar krijgt een boete voor 4 km/u te hard rijden.

Bij snelheidslimieten van 100 en 120 km/u is de meetcorrectie 4 km/u en blijft de eerste 3km/u onbestraft. Je krijgt dan een boete vanaf 8 km/u te hard. Bij een limiet van 130 km/u geldt er wel een meetcorrectie (5 km u), maar is er geen vergiffenis meer voor een kleine overschrijding. Je krijgt dus al een bon bij 136 km/u. Op de website van Rijkswaterstaat staat een kaart van Nederland met maximumsnelheden van alle autowegen.

Trajectcontroles

Top-10 Meeste boetes bij vaste trajectcontroles

A2 Utrecht richting Amsterdam 328.198 A2 Amsterdam richting Utrecht 233.421 A4 Bij Leidschendam, richting Amsterdam 171.449 A4 Bij Hoofddorp, richting Den Haag 132.992 A4 Bij Leidschendam, richting Den Haag 112.452 A10 Ring Amsterdam west, vanaf Coentunnel 101.736 A20 Ring Rotterdam, vanaf Kleinpolderplein 90.022 A12 Utrecht, parallelrijbaan vanaf Oudenrijn 69.946 A12 Utrecht, hoofdrijbaan naar Oudenrijn 68.755 A10 Ring Amsterdam west, richting Coentunnel 67.682

Staat je favoriete route er niet bij? Zie het overzicht van verkeersboetes bij alle 22 trajectcontroles (pdf) op de CJIB-website.

Flitspalen

Er zijn meer dan 1000 flitspalen in Nederland. Welke flitspalen leveren de meeste bekeuringen op? Nu.nl bracht de meest beruchte flitspalen in beeld. Meer flitspalen op de site van het CJIB (pdf).