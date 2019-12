Weinig kans bij procedure tegen erfbelasting (14 februari 2014)

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft een claim ingediend bij de Belastingdienst voor teveel betaalde erfbelasting. Wie zich hierbij wil aansluiten, moet een bedrag van €495 tot €995 betalen plus een percentage van de opbrengst. SMCO maakt de zaak vervolgens aanhangig bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Diverse experts achten de kans op een succesvolle procedure vrijwel kansloos.

De achtergrond is als volgt: in 2005 en 2009 heeft de Nederlandse overheid de erfbelasting verlaagd voor mensen die hun onderneming met een waarde tot ongeveer 1 miljoen euro doorgaven aan het nageslacht. Door deze vrijstelling komt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar. Het gevolg is dat ondernemers en particulieren niet gelijk behandeld worden.

De vraag is of protesteren iets uithaalt. De Hoge Raad - het hoogste rechtsorgaan van Nederland - heeft in november 2013 het Nederlandse beleid getoetst aan het internationale gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel verbiedt discriminatie als daarvoor 'een redelijke en objectieve rechtvaardiging' ontbreekt. Het beschermen van de continuïteit van bedrijven is 'niet van redelijke gronden ontbloot', aldus de Hoge Raad.

Het Europese Hof neemt bovendien geen collectieve zaken in behandeling. Het hof geeft geen belasting terug, maar kent hooguit een schadevergoeding toe aan individuele gevallen.

De vraag is of u ook kunt meeliften van een positieve uitspraak van het Europese Hof zonder SMCO in te schakelen. Kamerlid Mei-li Vos heeft hierover kamervragen gesteld. Bekijk hier de vragen. Ik zie twee mogelijkheden: een moeilijke en een makkelijke.

Eerst de moeilijke variant die het meeste juridische zekerheid biedt. U vraagt uw belastinginspecteur of uw aangifte erfbelasting valt onder de uitspraak van de Hoge Raad (22 november 2013, uitspraken 13/01154, 13/ 01160 en verder). Dat is nodig, omdat u een individuele afwijzing nodig heeft om verder te procederen. Met die afwijzing kan u dan binnen zes weken naar de Belastingrechter bezwaar maken tegen betaling van €45 aan griffierechten. Daarbij vraagt u de rechter de zaak aan te houden tot het moment dat het Europese Hof hierover een uitspraak doet. Het is overigens niet zeker dat de rechter dit verzoek honoreert.

De makkelijke variant is een brief sturen naar het Ministerie van Financiën. Daarin stelt u dat uw aanslag erfbelasting uit 2005 of later strijdig is met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. U heeft dan een vordering op de staat, als mocht blijkt dat het Europese Hof dit oordeel bevestigt.

Het is niet zeker of deze aanpak werkt. Maar u doet tenminste iets en het is een stuk goedkoper dan in zee gaan met SMCO.