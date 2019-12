Zijn mijn gegevens veilig bij de Grip app van ABN Amro?

Het incident bij de kassa was een tijd geleden, maar ik herinner het me nog levendig. Het was een gênant moment. Het is toch privé hoeveel ik verdien, waar ik mijn geld aan besteed en hoe ik rondkom.

Ik vind het leuk om budgettips te lezen. Toch zou ik niet snel iemand uitnodigen om mijn uitgaven tot in detail te onderzoeken om te horen of ik beter met mijn geld kan omgaan. Dat is niet omdat ik ouderwets ben of van een bepaalde generatie. Mijn schoolgaande zoon wil mij ook geen inzage geven in zijn uitgaven. Dat is zijn zaak, vindt hij.

De bank weet natuurlijk precies hoe ik financieel reil en zeil. De vraag is wat zij met die informatie doet. In 2014 ontstond er heibel toen ING meldde klantgegevens te willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Volgens ING zouden de data niet gedeeld worden met andere bedrijven en zou zij zelf de analyses uitvoeren. Ook zouden klanten vooraf om toestemming gevraagd worden, dus voordat zij benaderd worden met aanbiedingen. Na felle kritiek trok ING het plan weer in.

Het plan was niet definitief van de baan. De tijd was er nog niet rijp voor, zei ING. Het is dus wachten op het volgende initiatief.

Dat komt dit keer van ABN Amro. Sinds november vorig jaar kunnen gebruikers van smartphones met Android of iOS de app Grip downloaden. Deze app van ABN Amro is gekoppeld aan de Mobiel Bankieren app van de bank. Alle uitgaven en inkomsten worden dan geïmporteerd en geanalyseerd. Waar geef je veel aan uit en waaraan weinig, ook in vergelijking met andere perioden.

Je kunt de analyse van Grip verfijnen door de uitgaven beter te categoriseren of te taggen. De vraag is of je dat moet willen. In de privacyverklaring van Grip staat dat ABN Amro de gegevens gebruikt om te profileren voor direct marketing. Met andere woorden: je kunt aanbiedingen krijgen van de bank op basis van je profiel. ‘Hieronder verstaan wij het doen van suggesties voor producten of diensten van ABN Amro’, licht ABN Amro toe. ‘Dit alles uiteraard in het belang van de klant.’

Wat als je dat niet wilt? ‘Dan kunt u de app Grip helaas niet gebruiken’, schrijft ABN Amro in de privacyverklaring. Iedere klant van ABN Amro kan afzien van marketingaanbiedingen van de bank door daar via de telefoon, post of het invulscherm op de website om te vragen. Dat geldt dus niet voor gebruikers van Grip. In marketingjargon heet dat: geen opt-in en geen opt-out. Behoorlijk fout. Het enige verweer van ABN Amro hiertegen is dat ze Grip-gebruikers nog geen aanbiedingen doet.

En hoe zit het met je privacy? ‘Het Zweedse bedrijf Tink AB verwerkt uw gegevens voor ABN Amro’, valt er in de privacyverklaring te lezen. De gegevens worden dus met derden gedeeld, maar daarover zouden volgens ABN Amro duidelijke afspraken gemaakt zijn met Tink AB. De gegevens worden niet gedeeld met commerciële partijen.

Wat ING niet aandurfde, doet ABN Amro nu heimelijk toch. In de hoop dat de tijd er langzaam rijp voor raakt. Er zijn inmiddels meer dan 150.000 gebruikers van Grip. Volgens mij zijn zij de greep op hun geld meer kwijt dan zij zich realiseren.

Lees ook onze eerste indruk van de app Grip.