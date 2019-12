Zorgpremie is te hoog (25 oktober 2013)

Als je naar de apotheek gaat, krijg je niet te horen wat het medicijn je gaat kosten. Wat bij de ene apotheek €9 euro eigen risico kost, kost bij de ander €27. Er valt geen peil op te trekken. Je weet als klant niet hoe je kosten kunt besparen door te wisselen van apotheek of van zorgverzekeraar. Je betaalt vaak wel zelf de rekening, via het eigen risico.

Verzekeraars kiezen voor geneesmiddelen waar ze een hoge korting voor onderhandeld hebben bij zowel de producenten als de apothekers. Hoe de prijzen precies tot stand komen, willen de verzekeraars niet zeggen. Zij mogen niet rechtstreeks winst maken op het eigen risico, maar ze mogen natuurlijk wel door slim onderhandelen een hogere winstmarge realiseren.

Zorgverzekeraars boekten in 2012 een winst van €1,4 miljard en het eigen vermogen steeg naar €9,1 miljard. Zorgverzekeraars Nederland wijst kritiek op winstbejag van de hand: "Alle zorgverzekeraars zijn non-profit rechtspersonen, winstdeling of winstuitkering aan aandeelhouders komt niet voor." Het is waar dat de meeste zorgverzekeraars een waarborgmaatschappij zijn. Dat zijn bedrijven die hun winst niet delen met aandeelhouders.

Wat Zorgverzekeraars Nederland vergeet te zeggen, is dat zij de winst horen te delen met de leden. De leden zijn de klanten. Aan het nieuwe medicijnenbeleid hebben de verzekeraars de afgelopen jaren €750 tot €1000 miljoen verdiend. Er is echter geen enkele zorgverzekeraar die de winst deelt met de verzekerden.

Zorgverzekeraars zijn semi-publieke organisaties. Sinds 2013 moeten zulke organisaties zich houden aan bepaalde beloningsnormen. Het maximumsalaris mag dan niet hoger zijn dan wat een minister verdient. De zorgverzekeraars hebben echter bij het kabinet een uitzonderingspositie bedongen. Hun bestuurders mogen maximaal €300.000 per jaar verdienen. Laten we even kijken wat de bestuursvoorzitters vorig jaar verdienden:

Winsten en salaris 4 grootste zorgverzekeraars

Verzekeraar Winst 2012 Salaris topbestuurder CZ €518 miljoen €432.000 Achmea €274 miljoen €513.000 (2011) Menzis €221 miljoen €384.000 VGZ €180 miljoen €427.000

Van Achmea-topman Roelof Konterman, voorzitter van de divisie zorg, zijn voor 2012 nog geen inkomensgegevens bekend. Achmea informeert überhaupt slecht. In het jaarverslag van Achmea is alleen de geaggregeerde bezoldiging van de zorgtop terug te vinden. Uit het jaarverslag van 2012 blijkt dat 62 topmanagers bij de zorgdivisie van Achmea voor zo'n €8,9 miljoen op de loonlijst staan. Dit komt neer op een gemiddelde beloning van zo'n €144.000. Voor NRC Handelsblad is deze weergave reden om te schrijven dat Achmea de salarissen van de top "verzwijgt".

De Consumentenbond vindt dat de zorgverzekeraars hun winsten oppotten. Ze hebben inmiddels €9,1 miljard aan eigen vermogen, veel meer dan noodzakelijk is. Zij zouden volgens de bond dat geld moeten teruggeven aan de verzekerden. Er zijn inmiddels meer dan 49.000 handtekeningen voor deze actie verzameld. Wil je deze actie steunen? Teken dan ook de petitie.

Zorgverzekeraars moeten hun klanten zo veel mogelijk informatie geven waarmee zij kosten kunnen besparen. Het ontbreekt echter volledig aan transparantie, zie de kwestie met de kosten voor geneesmiddelen. Verder moeten de zorgverzekeraars hun premie zo berekenen dat ze niet nog meer overwinsten boeken.