Zware straf voor kleine schades (25 maart 2016)

Stel, je zit al 40 jaar op de weg zonder ooit schade te hebben geclaimd. Op een dag raak je een paaltje bij een ongelukkige parkeermanoeuvre. Je meldt de schade bij de verzekeraar die alles netjes afhandelt. Eind goed al goed, denk je dan. Enige tijd later wissel je van verzekeraar. Maar dan blijkt ineens dat de claim 30 schadevrije jaren heeft gekost. Dat kan toch niet waar zijn? Jawel dus, volgens de ingewikkelde regels die gelden voor het opbouwen van schadevrije jaren. Deze regels zijn sinds 2016 bij elke autoverzekeraar gelijk, maar de nadelige terugval was er altijd al.

Hoe zit het

Sinds januari van dit jaar hanteren verzekeraars dezelfde regels voor het opbouwen van 'zuivere' schadevrije jaren. Deze bouw je jaarlijks op als je geen schade hebt of claimt. Je gaat dan in principe een trede omhoog op de bonus-malusladder en krijgt hogere premiekorting. De terugval in jaren na een schadeclaim is nu overal gelijk. Een terugval wordt soms pas opgemerkt bij een overstap. Het opgebouwde aantal jaren valt dan vies tegen. De gevolgen van een claim stonden tot voor kort vaak niet duidelijk in de voorwaarden, maar gelukkig is dat inmiddels verbeterd.

Blijvende forse terugval

Vooral bij kleine schades ben je na een claim slecht af. Op zich is dat niets nieuws onder de zon; ook voor 2016 was dat al zo. Alleen verschilde de terugval toen per verzekeraar en is die nu overal gelijk. Voorheen kon je bij sommige verzekeraars na een claim minder dan vijf jaar terugvallen. Dat is nu anders: of je nu 40 of 15 schadevrije jaren hebt, na een claim val je altijd terug naar 10 schadevrije jaren, ongeachte de hoogte van de schade. De willekeur is nu weg, maar de nieuwe regels zelf deugen van geen kant. De forse terugval mag verzekeringstechnisch gezien misschien kloppen, voor de consument die al zijn zuinig opgebouwde jaren in één keer kwijtraakt, voelt het als oneerlijk. Vooral als hij maar een kleine schade claimt.

Heb je minder dan 15 schadevrije jaren opgebouwd, dan verlies je na een claim in principe vijf schadevrije jaren. Verder mogen verzekeraars nog steeds meer dan 15 schadevrije jaren toekennen, maar dat is niet verplicht, aldus de nieuwe regels van het Verbond van Verzekeraars. Volgens de branchevereniging neemt de kans op schade na 15 schadevrije jaren niet meer af. Het is dan onlogisch voor meer schadevrije jaren een lagere premie te berekenen. Aan de andere kant: het valt ook heel goed te verdedigen dat verzekeraars klanten die jarenlang schadevrij rijden extra korting geven boven op de premiekorting voor 15 opgebouwde schadevrije jaren.

De nieuwe regels gelden voor autoverzekeringen die vanaf 2016 zijn afgesloten bij leden van het Verbond van Verzekeraars. Verreweg de meeste verzekeraars zijn lid van deze branchevereniging. Voor oudere verzekeringen kunnen nog de oude voorwaarden gelden. Wel moeten die in de loop van dit jaar worden aangepast.

Partner heeft het nakijken

Er zijn meer zaken die bij de autoverzekering oneerlijk zijn. De verzekering kan maar op één naam staan, terwijl een auto vaak gedeeld wordt met bijvoorbeeld een partner. Er is maar één persoon die schadevrije jaren kan opbouwen en dat is de verzekeringnemer. De partner bouw niets op, ook niet als hij of zij geregistreerd staat als regelmatige bestuurder. Het zou veel eerlijker zijn als beiden schadevrije jaren kunnen opbouwen en die kunnen houden als hun wegen scheiden. Dat zou ook moeten gelden voor een andere regelmatige bestuurder dan de partner.

Bonus-malusladders verschillen wel

Voor alle (on)duidelijkheid: 10 schadevrije jaren betekent niet dat je op trede 10 van de bonus-malusladder staat. Van verzekeraar tot verzekeraar kan dit verschillen. Ook kan de premiekorting verschillen die verzekeraars bij een specifieke trede op de ladder geven. De ene verzekeraar berekent de premie alleen op basis van de schadevrije jaren, de andere (zoals ANWB) geeft je een extra 'starterskorting' of korting als je veel schadevrije jaren hebt. In dat laatste geval kun je een hoop premie mislopen door een klein deukje te claimen. Als je een bonusbeschermer of no-claimbeschermer hebt, kun je wel eens per jaar een schade claimen zonder gevolgen voor de premie. De schadevrije jaren dalen dan wel.

