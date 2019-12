Box 3-heffing op de schop (18 september 2019)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

De spaartaks verdwijnt in 2022. Maar wat komt ervoor in de plaats?

Eigen bijdrage terug (14 juni 2019)

Mark Drabbe, expert Financieel @MarkDrabbe

Sommige mensen hebben veel te veel voor het verpleeghuis betaald. Om een deel van de eigen bijdrage voor de Wlz terug te krijgen, moet je zelf in actie komen.

PSD2 (12 april 2019)

Wilma Nijdam, eindredacteur Geldgids @WilmaNijdam

Sinds kort kun je andere partijen toegang geven tot je betaalrekening. Een vloek of zegen?

Huurtoeslag (25 januari 2019)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Huurtoeslag is een verworven recht. Dat raak je niet zo snel kwijt. Hoe werkt dat?

Hypotheek voor senioren (13 november 2018)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Banken maken het senioren soms moeilijk om een aflossingsvrije hypotheek te krijgen?

Woning delen (17 augustus 2018)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Woning delen: samenwonen in de eigen woning van de partner. Hoe werkt dat?

Dokken voor bankafschriften (15 juni 2018)

Ingrid Zuurmond, redacteur-onderzoeker Geld, Zorg & Recht @IngridZuurmond

Steeds meer mensen controleren hun bij- en afschrijvingen via internetbankieren of de app van de bank. Toch is er een groep die juist behoefte heeft aan papieren afschriften. Die groep wordt nu steeds meer benadeeld.

Kosten bij lijfrente (13 april 2018)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Hoe bespaar je kosten bij het afsluiten van lijfrentes? En is afsluiten zonder advies wel altijd verstandig?

Rechtsbijstandverzekering: nut en noodzaak (26 januari 2018)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Is een rechtsbijstandverzekering wel altijd nodig? En zo ja, hoe kun je erop besparen?

ABP-pensioen gekort na samenwonen (1 december 2017)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Wie gaat samenwonen na pensionering, loopt het risico een deel van zijn ABP-pensioen kwijt te raken. Hoe zit dat?

Het lijk van Yarden in de kast (13 oktober 2017)

Marlies Feytens, redacteur-onderzoeker Geld Zorg & Recht @marliesfeytens

Yarden is opnieuw negatief in het nieuws vanwege klachten over extra kosten bij natura-uitvaartverzekeringen. Het is tijd om deze lijken na 10 jaar definitief uit de kast te halen

Onterechte vordering incassobureau (25 augustus 2017)

Marlies Feytens, redacteur-onderzoeker Geld, Zorg & Recht @marliesfeytens

Je vindt een dreigende incassobrief op de deurmat, terwijl je naar eigen weten geen schulden hebt. In discussie gaan heeft weinig zin; de boodschap blijft luiden dat je ‘gewoon’ moet betalen. Maar een incassobureau mag niet lukraak blijven aanmanen en angst aanjagen.

Beleggingsinstellingen houden ontevreden spaarders een veel te vette worst voor (30 juni 2017)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld, Zorg & Recht @rien_meijer

‘Neem afscheid van uw spaarvarken. Begin met beleggen.’ ‘Wat levert 5-10 keer meer op dan de rente op uw spaarrekening?’ ‘0,7% rente op spaargeld? Crowdlending met zekerheden biedt serieus alternatief met 7% rente.’ Zomaar 3 voorbeelden van de tientallen pogingen om ontevreden spaarders te verleiden tot beleggen.

Waarom krijgen zo veel automobilisten een boete en wat kun je eraan doen? (12 mei 2017)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Vorig jaar werden er 9,5 miljoen verkeersboetes opgelegd. Het merendeel van de boetes was voor te hard rijden ‒ bijna 8 miljoen keer gebeurde dat. Meer dan de helft kwam door een flitspaal en een kleiner gedeelte door trajectcontroles. De gemiddelde snelheidsboete lag op €58. Zonde. Hoe komt het dat er zo veel boetes worden uitgedeeld en wat kun je eraan doen?

Zijn mijn gegevens veilig bij de Grip app van ABN Amro? (24 maart 2017)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Bij de kassa in de supermarkt bleek dat ik mijn boodschappen niet kon betalen. Te weinig saldo op mijn bankrekening. Ik heb namelijk geen toestemming van de bank aangevraagd om rood te mogen staan. Ik moest de levensmiddelen weer inleveren bij de kassière.

Gele kaart voor verzekeraars (3 februari 2017)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld Zorg & Recht @rien_meijer

‘Steeds meer Verzekeringskaarten online’, zo luidt op 10 november 2016 de enthousiaste kop boven een persbericht op de site van het Verbond van Verzekeraars. Vervolgens ronkt het nog even door: ‘Het aantal Verzekeringskaarten dat online staat, neemt gestaag toe. En dat geldt ook voor het aantal bezoekers.’ Om feitelijk af te sluiten: ‘Verzekeraars moeten vanaf 1 januari 2017 voor 15 producten een Verzekeringskaart op hun website hebben staan.’

De kwartjes van Kamp (2 december 2016)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld Zorg & Recht @rien_meijer

De Consumentenbond streed er jarenlang voor. Medio 2013 lanceerde minister Henk Kamp (Economische Zaken) voor het eerst een wetsvoorstel. En op 1 juli 2017 is het dan eindelijk zover: aanbieders van televisie, telefonie en internet moeten hun klanten in geval van langdurige storingen compenseren. Geen overbodige luxe, aangezien de genoemde diensten zo ongeveer net zo cruciaal worden geacht als bijvoorbeeld water en licht.

Ouderenkorting en andere fiscale eigenaardigheden voor AOW’ers (14 oktober 2016)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Gepensioneerden moeten goed opletten met belastingen. Er zijn twee knelpunten: wie naast AOW ander pensioen krijgt, betaalt vaak te weinig inkomstenbelasting. Het jaar daarop krijgt hij dan onverwacht een navordering. Het tweede probleem is de ouderenkorting. Deze fiscale tegemoetkoming voor AOW’ers valt soms laag uit als je geen actie onderneemt.

Een risico, tot het tegendeel is bewezen (30 juni 2016)

Marlies Feytens en Nanni Tempelman, Geld Zorg & Recht @marliesfeytens en @Nanni_Tempelman

Jongeren betalen vaak veel meer voor een autoverzekering en hebben een hoger eigen risico. Ze worden dubbel gestraft: ze betalen de hoofdprijs vanwege hun gebrek aan rijervaring én hun leeftijd. Misschien terecht, maar de premieverschillen zijn verbazingwekkend.

Verzekeraars hengelen naar privégegevens (13 mei 2016)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld Zorg & Recht @rien_meijer

'Maar als je nou eens iets had vástgelegd. Als je een instrument had gebruikt om alle vogels die je ziet te determineren, dan heeft iedereen er wat aan. (…) Het is gekmakend, de gedachte aan alle kennis die elke dag verloren gaat door zulke kortzichtigheid. Ik wil het niet egoïstisch noemen, maar…'

Autokleur bepaalt verzekeringspremie bij Reaal (6 april 2016)

Marlies Feytens, redacteur-onderzoeker @marliesfeytens

Met een doorsnee zwarte auto ben je voor een autoverzekering van Reaal, Route Mobiel en Zelf duurder uit dan met een groene, gele of blauwe auto. Dit kan bijna een tiende van de premie schelen.

Zware straf voor kleine schades (25 maart 2016)

Marlies Feytens, redacteur-onderzoeker @marliesfeytens

Autobezitters opgelet! Autoverzekeraars hanteren nu dezelfde regels voor de berekening van schadevrije jaren. Maar een kleine schade na jarenlang schadevrij te hebben gereden wordt nog steeds zwaar afgestraft.

Contactloos zakkenrollen mogelijk tot duizenden euro's (4 februari 2016)

Bert Quist, redacteur-onderzoeker @Consumentenbert

De verwarring bij banken is groot als het gaat om het maximum bedrag dat je contactloos kunt betalen. Net als veel consumenten denken banken dat je bij bedragen boven de €50 je pinpas in het pinapparaat moet steken. Maar dat is niet zo: in principe kun je ieder bedrag contactloos betalen, en dus voor elk bedrag contactloos gerold worden.

Waarom wordt de alleenverdiener zo zwaar belast? (27 november 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Om steun te krijgen voor het belastingplan 2016 heeft de coalitie van VVD en PvdA overleg gevoerd met de religieuze oppositie, te weten CDA, ChristenUnie en SGP. Met name ChristenUnie en SGP zagen hierop hun kans schoon een oud stokpaardje naar voren te brengen: de discriminatie van alleenverdiener bij de inkomstenbelasting.

Bijverdienen met een WW-uitkering, hoe werkt dat? (15 oktober 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Bijverdienen met een WW-uitkering mag en wordt sinds kort zelfs gestimuleerd. Sinds 1 juli 2015 mag je maximaal 30% van je inkomsten zelf houden. Vergeet niet iedere maand je bijverdiensten door te geven, anders stopt de uitkering. Een opgave is ook verplicht als er de afgelopen maand geen inkomsten waren.

Stichting DinPlan vindt gehoor bij Allianz (11 september 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Zeven jaar geleden komt Marijke Clerx haar hypotheekpolis tegen in een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze was allang ongelukkig met de gebrekkige prestaties van haar DinPlan die in 2013 zou gaan uitkeren. Anno 2008 is er eindelijk de erkenning dat het hier gaat om een woekerpolis.

Thuiswinkel tuint zelf in nep-keurmerk (27 augustus 2015)

Bert Quist, redacteur-onderzoeker | @Consumentenbert

Nepshops zijn meestal nauwelijks van echte webshops te onderscheiden. Criminelen kopiëren alles, inclusief het keurmerk. Dat doen ze zó goed, dat Thuiswinkel.org, de grootste uitgever van webshop-keurmerken in Nederland, zelfs grote moeite heeft om de echtheid van haar eigen (!) keurmerk vast te stellen.

Opslag bij hypotheekrente (21 augustus 2015)

Jan Klinckenberg, expert Geld & Gezond en Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Voor de kredietcrisis van 2008 hoefde je de hypotheek niet zo bij te houden. Wie een gewone hypotheek had, betaalde een kleine risico-opslag boven op de basisrente. Tegenwoordig is de opslag veel hoger. Die vervalt meestal niet automatisch als door aflossing of stijging van de woningwaarde het risico voor de bank afneemt. Je moet zelf in actie komen.

Meer informatie over uw pensioen (25 juni 2015)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld & Gezond @rien_meijer

Een vriendin ontving onlangs correspondentie van Centraal Beheer over het extra werknemerspensioen. Het pakket (een slordige 5 centimeter dik) kwam als een verrassing en van de inhoud snapte ze bar weinig. Wat is het, waarom en wat houdt het voor haar in? Het zijn zeer technische teksten die, ook voor mensen met een meer dan gemiddelde kennis van financiële zaken, nauwelijks te begrijpen zijn. Bovendien wordt de primaire vraag 'moet ik eraan mee doen en wat kost het mij?' niet beantwoord. Troosteloze communicatie van een van de grootste (pensioen)verzekeraars van ons land en een uitstekend voorbeeld hoe het níet moet.

4% alleen haalbaar bij een bank uit Malta (7 mei 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH en Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld & Gezond @rien_meijer

Er gaapt een grote kloof tussen de werkelijke rente op een spaarrekening (gemiddeld 1%) en het rendement van 4% waar de vermogensheffing op is gebaseerd. Ontevreden spaarders die toch 4% rente willen, kunnen terecht bij de Nemea Bank uit Malta ( www.nemeabank.com). Die biedt momenteel 4% op een deposito in euro's voor vijf jaar, en eveneens relatief hoge rentes bij kortere looptijden. Ook Nederlandse spaarders kunnen een spaarrekening of -deposito openen bij Nemea, al staat een speciale Nederlandse website volgens hoofd marketing en communicatie David Herrera pas gepland voor 'halverwege dit jaar'.

Geld terug bij vertraging (6 februari 2015)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Afgelopen week kreeg ik te maken met een treinfile. Een storing zorgde ervoor dat het treinverkeer vastliep en er ook niet meer doorgereden kon worden. Mijn trein werd dus gehinderd door de trein voor hem en ging stapvoets rijden. Net als in de auto.

Kijk uit voor jonge Wolfs! (25 november 2014)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld & Gezond @rien_meijer

Ook naar The Wolf of Wall Street geweest? Dan zal je de scenes waarin 'Wolf' Jordan Belfort (gespeeld door Leonardo DiCaprio) zijn collega's een beeldende demonstratie verkopen geeft niet snel vergeten. Bioscoopzalen vol lachten zich een bult, temeer daar we de ándere kant van het verhaal - die van de ongelukkige kopers - niet te zien kregen.

Starterslening: wie betaalt de rekening? (20 november 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Sinds 2013 kunnen starters op de woningmarkt gebruik maken van een zogenaamde 'starterslening'. Dat is een aanvullende hypotheek waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.

Belastingdienst dwingt echtpaar tot scheiding (9 oktober 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Een lezer van de Geldgids woont in Drenthe, op 150 kilometer afstand van zijn wettige echtgenote die een appartement in het Gooi bezit. Zij leven al ruim 20 jaar apart. Scheiden willen ze niet: te veel gedoe. Bovendien vinden ze dat bij het overlijden van de een de erfenis naar de ander kan gaan. Ze hebben geen kinderen.

Knab voor mekaar (5 september 2014)

Rien Meijer, redacteur-onderzoeker Geld &Gezond @rien_meijer

Met een naam en praatjes als Knab ('bank in spiegelbeeld, met de K van klant voorop') ben je tamelijk kwetsbaar voor woordgrapjes. 'Knap duur', luidde in september 2012 dan ook het vonnis van de Consumentenbond, na uitgebreide bestudering van alle voorwaarden van de nieuwe Aegon-dochter.

Krab - eh, krap - twee jaar later ben ik nu toch klant geworden. En dat is niet omdat je vanaf volgende maand geld kunt overmaken via een Facebook-account of mobiel telefoonnummer. Hoewel het best klantvriendelijk kan worden genoemd dat je dan zonder het ellenlange IBAN-nummer van de ontvanger kan.

Airbnb en hoe zit het dan met de belastingen? (29 augustus 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Voor een lang weekend huurde ik samen met mijn gezin onlangs in het Quartier Latin een tweekamerwoning. Vijf minuten lopen van de Seine waar om de hoek de Notre Dame al zichtbaar is. De prijs was drie keer lager dan die van een vergelijkbare hotelkamer.

Hoe dat kon? Via Airbnb natuurlijk. Die website werd in 2008 opgericht door enkele Amerikaanse jongens die de huurprijs van hun huis in San Francisco eigenlijk niet konden betalen. Nu komt de hele wereld bij elkaar op bezoek.

Rente bij de familiebank (1 juli 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Mijn dochter is gaan samenwonen. Ze heeft nu nog een huurwoning, maar over een paar jaar zal zij wel een huis willen kopen. Het is makkelijker om een koopwoning te vinden dat aansluit bij je individuele wensen dan een huurhuis. Hoe langer je wacht, hoe meer eigen geld je moet inbrengen bij een aankoop van een eigen woning. Vanaf 2018 leent de bank maar 100% van de marktwaarde. De overige kosten moet de koper zelf inbrengen.

Een eigen voordeur (12 juni 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

In Zuid- en Oost- Europese landen is het nog gewoon om hulpbehoevende ouders in huis te nemen. Wij zijn misschien te zeer individualistisch geworden. Dat geldt overigens niet alleen voor de jongere generaties. Ook de ouderen willen graag wat privacy.

Flink dokken voor energie (16 april 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids @ReinoutvanderH

Bij het checken van mijn mailbox krijg ik bijna een hartverzakking. Mijn energieleverancier deelt mij mee dat er over acht dagen een bedrag van €692 van mijn bankrekening afgeschreven zal worden. Goeie genade!

Weinig kans bij procedure tegen erfbelasting (14 februari 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft een claim ingediend bij de Belastingdienst voor teveel betaalde erfbelasting. Wie zich hierbij wil aansluiten, moet een bedrag van €495 tot €995 betalen plus een percentage van de opbrengst. SMCO maakt de zaak vervolgens aanhangig bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Diverse experts achten de kans op een succesvolle procedure vrijwel kansloos.

Toekomst van de toeslagen (24 januari 2014)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

Waar gaat het heen met de toeslagen? Vanaf 2015 worden de toeslagen vervangen door een huishoudentoeslag. Ook andere regelingen worden hierin opgenomen, zoals de extra tegemoetkoming voor AOW'ers en de ouderenkorting. De huishoudentoeslag is in de eerste plaats een bezuinigingsmaatregel.

De bank als strenge vader (5 december 2013)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

Tom en Josée hebben een krediet bij ING, tot een maximum van €25.000. Ze maken er weinig gebruik van, maar vinden het toch prettig om af en toe extra geld te kunnen opnemen. Zo ver, zo goed. Totdat Tom 65 jaar wordt.

Compensatie van hoge ziektekosten (29 november 2013)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

Wie hoge uitgaven aan zorg heeft, kan deze kosten opvoeren bij de aftrekpost specifieke zorgkosten. Deze aftrekpost zou in 2014 verdwijnen. Er was al een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend. Dat wetsvoorstel is nu ingetrokken, als onderdeel van het begrotingsakkoord van het kabinet om steun te krijgen voor de bezuinigingen in de Eerste Kamer.

Zorgpremie is te hoog (25 oktober 2013)

Reinout van der Heijden, hoofdredacteur Geldgids

Als je naar de apotheek gaat, krijg je niet te horen wat het medicijn je gaat kosten. Wat bij de ene apotheek €9 euro eigen risico kost, kost bij de ander €27. Er valt geen peil op te trekken. Je weet als klant niet hoe je kosten kunt besparen door te wisselen van apotheek of van zorgverzekeraar. Je betaalt vaak wel zelf de rekening, via het eigen risico.

