Nog steeds te hoge boeterente

AFM-regels

In maart 2017 heeft de AFM bepaald dat banken bij vervroegde aflossing van de hypotheek geen hogere kosten mogen rekenen dan het financieel nadeel dat zij hebben gehad. Deze AFM-richtlijn geldt met terugwerkende kracht vanaf 14 juli 2016. Voor alle duidelijkheid: banken hoeven niet de AFM-richtlijn te hanteren. Ze mogen ook een lagere boete in rekening brengen, maar géén hogere. De richtlijn van de AFM geeft ook aan dat de banken de klant een duidelijke berekening van de boete bij vervroegde aflossing moeten sturen.

Een recent onderzoek van de AFM laat zien dat de banken in sommige gevallen een te hoge boete zijn blijven berekenen. Het gaat daarbij met name om 2 fouten:

Het naar boven afronden van de te vroeg afgeloste termijn. Je lost bijvoorbeeld 3,5 maand voor de renteherzieningsdatum af en de bank berekent de boete over 4 maanden. Geen compensatie voor te veel betaalde boete bij een hybride hypotheek die (deels) ook als spaarhypotheek werd gebruikt.

De AFM heeft 15 banken onderzocht, maar heeft helaas geen namen naar buiten gebracht. Per bank heeft de AFM 10 dossiers bekeken. Van de 15 banken zijn er 9 die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Het gaat om 32 van de in totaal 150 onderzochte dossiers. Het te veel berekende bedrag varieerde van enkele euro’s tot een uitschieter van duizenden euro’s. Ook de aflosnota’s die de consument krijgt, blijken in geen enkel geval alle vereiste gegevens te bevatten.

Onderzoek van de Consumentenbond

In een onderzoek dat de Consumentenbond in dit voorjaar naar boeterentes heeft gedaan, zijn wel namen genoemd. Het onderzoek is gepubliceerd in de Consumentengids van mei. Uit dat onderzoek bleek dat vooral Aegon er een potje van maakte. Deze aanbieder compenseerde alleen klanten die de hypotheek vervroegd hadden afgelost en niet de klanten die hun hypotheek intern oversloten naar een lagere dagrente. Inmiddels heeft Aegon haar leven op dit punt gebeterd.

De Consumentenbond wil ook compensatie voor klanten die vóór 14 juli 2016 te veel boeterente betaalden. Lees ons persbericht 'Banken hardnekkig de mist in met boeterente'.

