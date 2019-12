Oplossing voor CBR-problemen

In Geldgids juni/juli 2019 schreven we uitgebreid over de problematiek bij het CBR. Kort na deze publicatie besloot minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om in te grijpen. Er komt een tijdelijke maatregel, waardoor de rijbewijzen van 75-plussers een jaar langer geldig blijven. Hierdoor kan het CBR prioriteit geven aan mensen met een ziekte of handicap die dringend een gezondheidsverklaring nodig hebben.

Ingangsdatum

De minister gaf in eerste instantie aan dat de nieuwe werkwijze direct zou ingaan, maar dat blijkt niet haalbaar. De RDW en het CBR moeten namelijk hun administratieve systemen aanpassen. De tijdelijke maatregel zou nu pas op zijn vroegst op 1 december 2019 ingaan.

De Consumentenbond juicht de tijdelijke maatregel toe, maar vindt de situatie tot aan het ingaan van de maatregel te onduidelijk. Uit het Geldgids-onderzoek bleek dat verzekeraars verschillend omgaan met schade als de verzekerde buiten zijn schuld om zonder rijbewijs zit. Dat is onwenselijk. Wij hebben het Verbond van Verzekeraars verzocht om een eenduidige aanpak op zeer korte termijn.

Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu de mogelijkheid om de verplichte medische keuring voor 75-plussers helemaal af te schaffen. Dit zou dan een permanente oplossing moeten zijn voor de aanhoudende CBR-problemen.

