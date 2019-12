Jonge gezinnen moeten harder werken

Gezinnen en alleenstaande ouders met een kind tot 12 jaar worden volgend jaar financieel geprikkeld om het laagste individuele inkomen op te krikken. De alleenstaande ouder of partner met het laagste inkomen krijgt namelijk minder combinatiekorting bij een inkomen onder €24.800.

Ouders met een kind onder 12 jaar hebben recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De belastingkorting loopt op tot €2810 (in 2019 €2835). Dat maximum wordt bereikt bij een inkomen van ongeveer €29.000 of meer. Hierbij wordt gekeken naar de partner met het laagste inkomen. Ligt dat onder die grens, dan daalt de combinatiekorting.

In 2018 was de combinatiekorting minimaal €1052. Deze belastingkorting werd alleen uitgekeerd bij een inkomen vanaf €4934 per jaar. Voor iedere euro daarboven steeg de combinatiekorting met 6,16%.

In 2019 blijft de ondergrens van €4934 bestaan, maar de opbouw begint niet meer bij €1052, maar bij €0. Voor iedere euro daarboven stijgt de korting met 11,45% totdat het maximum van €2835 wordt bereikt. Dat gebeurt bij €29.700.

Door de wijzigingen krijgen ouders met een laag inkomen te maken met een verlaging van inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wie €10.000 per jaar verdient, ziet de korting dalen met €780. Bij een inkomen van €15.000 daalt die met €520 en bij €18.000 met €360.

Ga naar Geldgids.nu