Consumentenpanel

Iedereen kan meedoen met het Consumentenbond Internetpanel. Je hoeft dus geen lid te zijn van de Consumentenbond om een mening te geven over onderwerpen die voor alle consumenten belangrijk zijn. Waarom meedoen? Je mening en ervaring helpen ons bij onderzoek naar producten en diensten. In je persoonlijke panelomgeving zie je onze publicaties waaraan het panel heeft meegewerkt. Je krijgt hulp bij kwesties over aankoop, garantie en voorwaarden.

Het Consumentenbond Internetpanel (CB-i panel) is een panel van consumenten die regelmatig hun mening geven over verschillende onderwerpen. Van voeding tot mobiele abonnementen en van privacy tot wasmachines.

Je wordt via e-mail uitgenodigd voor vragenlijsten. Je helpt ons op die manier aan meningen over en ervaringen met de producten en diensten die wij onderzoeken. Je ingevulde gegevens van enquêtes worden versleuteld verzonden en beveiligd opgeslagen. Je medewerking is vrijblijvend.

De uitkomsten publiceren we in onze gidsen, op onze website en/of gebruiken we om consumentenbelangen te behartigen.

We vragen je zo nu en dan producten en/of diensten uit te proberen, bijvoorbeeld met een smaaktest. Je krijgt toegang tot een persoonlijke panelomgeving, waar je informatie vindt over je deelname en de publicaties waaraan je meewerkte.

Meld je aan voor het Consumentenbond Internetpanel