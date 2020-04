Belastingrente in coronastand

De Belastingdienst rekent even geen rente meer vanwege de coronacrisis. In vrijwel alle situaties gaat de rente naar 0,01% per jaar. Dat is ook het geval als de Belastingdienst rente moet betalen, zoals bij het terugbetalen van belastingen en het vooruitbetalen van voorlopige aanslagen. De maatregel maakt het gunstig om het betalen van belastingen uit te stellen.

Tijdelijke verlaging

De tijdelijke verlaging van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Hiervoor is de ingangsdatum 1 juli 2020. Ook bij de premie Zorgverzekeringswet (Zvw) en de btw kan de fiscus belastingrente in rekening brengen.

De belastingrente is nu nog 4% voor particulieren en 8% bij vennootschapsbelasting. De hoge rente ontmoedigt het laat indienen van een aangifte en het ten onrechte opvoeren van aftrekposten om het betalen van belasting op te schorten.

Voorlopige aanslag aanpassen

(Zelfstandige) ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis, kunnen hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wijzigen. Zij kunnen met hun DigiD inloggen op de site van de Belastingdienst en vervolgens hun inkomsten verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de betaalde belasting in de eerste maanden van dit jaar, krijgen zij het verschil terugbetaald.

Verder kunnen ondernemers vanwege de coronacrisis uitstel van betaling van belasting aanvragen.