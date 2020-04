Streep door dividend

Op advies van de Europese Centrale Bank (ECB) keren banken tot 1 oktober 2020 geen dividend uit. Vooral beleggers in Rabobank Certificaten reageren boos. Bij Triodos zien beleggers de koers van hun certificaten niet dalen. Maar zij kunnen hun certificaten ineens niet meer verkopen.

Coronacrisis

De ECB gaf op 27 maart het advies aan de banken om geen dividend meer uit te keren tot 1 oktober 2020. Banken moeten hun financiën op orde hebben, zodat ze bedrijven en particulieren van geld kunnen voorzien tijdens de coronacrisis.

De koersen van bankaandelen en van de Rabobank Certificaten zijn in de maand maart met ongeveer 30% gedaald. Vooral houders van de Rabobank Certificaten zijn boos, omdat Rabobank hen altijd een stabiel dividend had voorgespiegeld.

Door het schrappen van het dividend blijken de certificaten ineens net zo risicovol te zijn als aandelen van banken als ING en ABN Amro.

Rabobank en Triodos

Of de banken de geschrapte dividenden later alsnog uitkeren, is onzeker. Volgens Vereniging van Effectenbezitters (VEB) mag Rabobank daarover geen informatie geven. VEB denkt dat Rabobank het vertrouwen onder beleggers kwijtraakt door de ingreep.

Triodos schrapte ook het dividend op zijn certificaten. De koers daalde niet, maar de aan- en verkoop van certificaten is wel gestaakt sinds 11 maart 2020.