Compensatie voor kinderopvang

Gegevens in Mijn toeslagen

Ook als je kind niet naar de opvang is gegaan, heb je toch recht op kinderopvangtoeslag over alle uren die in rekening zijn gebracht. De opvanggegevens hoef je niet te wijzigen in Mijn toeslagen.

Inkomstensgegevens checken

De eigen bijdrage krijg je terug van de overheid via een compensatieregeling. Die is gebaseerd op je gegevens die bij de Belastingdienst op 6 april 2020 bekend waren. Het blijft daarom belangrijk om de inkomensgegevens goed te checken. Immers: die zijn bepalend voor de toeslag waarop je recht hebt.

Werkloos

Raak je als ouder werkloos, dan hoef je niet direct je kind van de opvang te halen. Je mag dan nog 3 maanden na uitdiensttreding kinderopvangtoeslag claimen.

