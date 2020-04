Noodwet Skype-testament

Sinds 24 april kun je een akte ondertekenen zonder de notaris te bezoeken. Dankzij een coronanoodwet is het mogelijk rechtshandelingen te doen via digitale middelen, in ieder geval tot 1 september. Handig voor zieken die hun testament willen aanpassen.

Videobellen met notaris

Zo kun je een testament op afstand laten maken. Zo’n testament wordt ook wel een Skype-testament genoemd. De notaris wil namelijk het liefst nog wel even de persoon en zijn paspoort zien, voordat hij een akte passeert. Met videobellen kan dat. Dankzij een noodwet van 24 april 2020 vervangt dat een handtekening. De wet geldt voor alle notariële akten, dus ook hypotheekakten. Door videobellen bespaart de klant ook reiskosten. Het hangt van de situatie af of de notaris je inbreng schriftelijk, per mail, telefonisch of via videobellen accepteert.

Vergaderen via videobellen

De noodwet maakt het ook mogelijk op afstand een rechtszaak bij te wonen of een vergadering van een vereniging van eigenaren (vve) of de jaarvergadering van een naamloze vennootschap.

Sportclubs

Voor sportclubs is de noodmaatregel ook belangrijk. Een vereniging kan alleen via een ledenvergadering bepaalde besluiten nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een besluit of de contributie moet worden terugbetaald of dat de inschrijvingstermijn voor het komende seizoen aangepast moet worden. Dat kan sommige leden ervan weerhouden om hun lidmaatschap op te zeggen, omdat zij niet zeker weten wanneer zij weer kunnen gaan sporten.

De noodwet is tijdelijk, in ieder geval tot 1 september. Daarna kan de wet met telkens 2 maanden worden verlengd.