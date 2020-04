Pensioenfondsen in mineur

Lagere dekkingsgraad

‘Als gevolg van de wereldwijde coronacrisis doken de aandelenbeurzen diep in het rood’, schrijft ABP. Het pensioenfonds boekte in het eerste kwartaal van 2020 een negatief rendement van 9,8% en het vermogen daalde van €466 miljard naar €420 miljard. De rekenrente daalde met 0,3 procentpunt. Het gevolg is dat de waarde van de pensioenen die ABP nog moet uitkeren, steeg van €476 miljard naar €512 miljard. De dekkingsgraad komt hierdoor uit op 82%, terwijl 104% de norm is.

Gevolgen voor pensioenen

Of de pensioenen door de dalende dekkingsgraad omlaag gaan, is nog niet zeker. De beurzen vertonen ondertussen al enig herstel, en dat kan zich verder voortzetten. Ook heeft minister Koolmees eerder laten doorschemeren dat de rekenrente bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord ter discussie staat. Als de pensioenaanspraken minder vast worden, hoeft een lage dekkingsgraad niet te leiden tot korting van de pensioenen.