Coronavoordelen verlengd

Betaalpauze voor hypotheek

Consumenten die door de coronapandemie problemen hebben met het betalen van de hypotheek, kunnen zich tot 1 juli 2021 melden bij hun hypotheekverstrekker. Zij kunnen dan een betaalpauze afspreken. Die gaat uiterlijk op 1 juli 2021 in en duurt maximaal 12 maanden. Onder voorwaarden houden ze dan recht op hypotheekrenteaftrek.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen in ieder geval tot 1 juli 2021 een vaste reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen. Een voorwaarde is dat de vergoeding al voor 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend.

Versoepeling bij aftrekposten

Voor zelfstandigen gelden tot 1 juli 2021 versoepelingen bij het urencriterium waaraan ze moeten voldoen bij bepaalde aftrekposten. Voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de ‘oudedagsreserve’ moeten ze volgens het urencriterium ten minste 1225 uren per kalenderjaar besteden aan hun onderneming. Door de coronacrisis kunnen ze hier in 2021 misschien niet aan voldoen. In dat geval zouden ze niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten. Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Zzp’ers mogen in die periode ervan uitgaan dat ze ten minste 24 uur per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als dat niet het geval was.

