Digitale post gemist

De Nationale ombudsman krijgt steeds meer klachten van burgers die belangrijke post van overheidsinstanties hebben gemist, omdat deze alleen naar de Berichtenbox is gestuurd. Ongelezen berichten van bijvoorbeeld de SVB, RDW, het UWV of de gemeente leiden soms tot hoge kosten of flinke boetes.

In Geldgids februari/maart 2016 (pdf, alleen voor Geldgids-abonnees) schreven wij ook al over de digitale dwang die de overheid bij de Berichtenbox toepast. De Consumentenbond heeft er toen voor gepleit dat burgers zelf moeten kunnen bepalen hoe zij worden geïnformeerd: via de post en/of via de Berichtenbox.

Voor berichten van de Belastingdienst bestaat die keuzevrijheid momenteel bijvoorbeeld niet. Iedereen vanaf 14 jaar heeft een Berichtenbox en het vinkje om digitale post van de Belastingdienst te ontvangen, staat standaard aan. Het vinkje uitzetten is niet mogelijk. De Nationale ombudsman pleit er nu ook voor om digitale dwang af te schaffen.

Tips voor de Berichtenbox