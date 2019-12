WOZ-beschikking gemist? Kom in actie

Digitale brievenbus

Wie zijn account op mijnoverheid.nl heeft geactiveerd, krijgt de WOZ-beschikking vaak naar zijn Berichtenbox gestuurd. De meeste gemeenten maken gebruik van deze digitale brievenbus. Veel gebruikers hebben geen e-mailadres aan hun account gekoppeld of hebben niet ingesteld dat zij herhaalnotificaties krijgen. Zij missen dan de melding dat er post is in de Berichtenbox.

Bezwaar maken

Wie het niet eens is met zijn WOZ-beschikking, kan binnen 6 weken na de dagtekening bezwaar maken. Als de gemeente op 31 januari de beschikking heeft opgesteld, kan vanaf 15 maart geen bezwaar meer worden gemaakt.

Veel gemeenten hanteren 31 januari of 28 februari (vaak de grotere gemeenten) als beschikkingsdatum, maar 25 februari of 31 maart komt ook voor. Een late beschikkingsdatum wijst soms op problemen bij de gemeente met het vaststellen van de WOZ-waarde. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de gemeente Stichtse Vecht, die met 1 ster (*) de laagst mogelijke beoordeling krijgt van de Waarderingskamer.

Op de website van de Waarderingskamer is behalve een oordeel over de kwaliteit van gemeenten ook te zien hoeveel de woningprijzen gemiddeld zijn gestegen. Wie de naam van zijn gemeente intypt in het kader ‘Hoe voert uw gemeente de WOZ uit?’, vindt daar informatie over de kwaliteit, de gemiddelde prijsstijging en het aantal ingediende bezwaarschriften in eerdere jaren.

Bekijk tips om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde

