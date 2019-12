Let op dubbele afboeking in buitenland

De dubbele afschrijving wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een internetstoring of storing in het kassasysteem van de winkelier. Bij de kassa in de winkel verloopt de betaling dan in de regel niet helemaal vlekkeloos. De consument moet van de kassière bijvoorbeeld nog een keer zijn pincode intoetsen.

Zo rekende een Geldgidslezeres op een zaterdag in juli ruim €33 aan boodschappen af bij de Carrefour in Straatsburg. Via de mobiel bankieren app op haar telefoon ontdekte ze dat het bedrag 2 keer was afgeschreven. Pas na een week, de zaterdag erop, werd de foute afboeking gecorrigeerd.

7 dagen geld kwijt

Volgens SNS en ING wordt in verreweg de meeste gevallen de fout automatisch gecorrigeerd, maar dat kan wel een tijd duren. Bij de situaties die bekend zijn bij de Consumentenbond duurde het maar liefst 7 dagen voordat de consument zijn geld terugkreeg. SNS: ‘Banken moeten de betalingen eerst onderling verrekenen. Daarna moet de bank van de ontvangende partij zelf het initiatief nemen om het geld terug te boeken.’ Gedurende die periode drukken beide betalingen op de bestedingslimiet van de consument.

ING geeft aan dat een correctie zelfs 9 dagen kan duren. Wel wordt bij zowel ING als SNS de rente met terugwerkende kracht teruggeboekt, zodat de consument geen rente over de onterechte afboeking betaalt of misloopt. Beide banken geven aan dat dubbele afboekingen ook in Nederland kunnen voorkomen. Volgens ING duurt het in dat geval ook 7 tot 9 dagen voordat een correctie plaatsvindt.

Tip: controleer afboeking

Wie mobiel bankiert, kan bij de kassa al controleren of een afboeking goed is gegaan. Doe dat vanwege de veiligheid via de eigen bundel en niet via een wifinetwerk. Noteer de adresgegevens van de winkel als de afboeking 2 keer heeft plaatsgevonden en wacht een week of leg het probleem voor aan uw bank. SNS: ‘Wij kunnen contact opnemen met de ontvangende partij. Wil die niet meewerken, dan kunnen wij de claim uiteindelijk overnemen.’ ING geeft aan dat zij het geld direct terugboekt als de klant contact opneemt met de klantenservice.

Oproep

Ook een dubbele afboeking gehad en gaf de eigen bank aan dat je het geld zelf moest terughalen bij de winkel of het bedrijf waaraan je had betaald? Laat het de redactie weten.

Lees ook: