DUO mag OV-gegevens opvragen

DUO mag de OV-reisgegevens van een student toch opvragen bij Trans Link System, het bedrijf dat de OV-chipkaartgegevens beheert. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad. Eerder oordeelde de Haagse rechtbank dat dit niet mocht. DUO vraagt soms de gegevens op om te controleren of een beurs voor uitwonenden terecht is ontvangen.

Eerder vond de rechtbank in Den Haag dat de OV-reisgegevens persoonsgegevens zijn. Deze gegevens opvragen is in een inbreuk op de privacy van studenten, aldus de rechter. De Centrale Raad heeft nu deze uitspraak vernietigd. Hoewel de reisgegevens persoonsgegevens bevatten, kwalificeren ze ook als ‘zakelijke gegevens’. DUO mag ze daarom toch opvragen om fraude tegen te gaan. Het gaat daarom om een rechtmatige inbreuk op de privacy.

Wel wijst de Centrale Raad op een belangrijke beperking bij het opvragen van de gegevens. De reisgegevens mogen alleen als aanvullend en niet als zelfstandig bewijs worden gebruikt om een bestuurlijke boete op te leggen voor misbruik.

Lees de uitspraak van de Centrale Raad

