Duurzame huizenroute

Veel huiseigenaren willen iets doen aan het verduurzamen van hun woning, maar weten niet precies wat de mogelijkheden zijn en hoe ze te werk moeten gaan. Er is nu een laagdrempelige manier om in contact te komen met buurtgenoten die hun huis duurzaam hebben verbouwd.

Ervaringen van anderen

Iedereen die meer wil weten over duurzaam wonen, kan terecht op de website van de Duurzame Huizen Route. Dit platform wordt ondersteund door onder meer een groot aantal Nederlandse gemeenten en provincies. Door op de site op je postcode te zoeken, vind je duurzame huizen in je buurt. Je krijgt dan foto’s en ervaringen van de bewoners te zien. Ook is er een mogelijkheid om aan de bewoners vragen te stellen.

Onlinehuizenroute

Interessant is ook dat je je kunt aanmelden voor een onlinehuizenroute die in november en december 2020 plaatsvindt. Via een videoverbinding kun je dan binnenkijken bij een duurzaam huis.