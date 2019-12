Nieuw: de eigenhuistaks

De Belastingdienst berekent de fiscale waarde van de eigen woning: het eigenwoningforfait. Wie zijn hypotheekrente wil aftrekken, kan alleen de rente minus het eigenwoningforfait aftrekken. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde rente, leidt dat vanaf 2019 tot een eigenhuistaks.

De eigenhuistaks staat ook bekend als de aflosboete of het afbouwen van de Wet Hillen. Die nieuwe taks lijkt een sluipmoordenaar voor gepensioneerden die netjes hun hypotheek hebben afgelost. De belasting is in het begin laag, maar stijgt daarna ieder jaar een beetje tot aan 2048. Ook mensen met een aflossingsvrije hypotheek krijgen vanaf 2031 last van deze taks.

Voor woningen met een waarde van meer dan €1.060.000, geldt tot dat bedrag een percentage van 0,70% (2018). Over het meerdere geldt een hoger eigenwoningforfait. Dit staat bekend als de villataks. Het hogere forfait is in 2018 2,35%. Dit percentage blijft de komende jaren gelijk. Wie een hypotheekvrije woning heeft van €2.000.000, gaat in 2019 al een eigenhuistaks van netto €500 betalen. Dat bedrag wordt ieder jaar €500 hoger, totdat het in 2048 uitkomt op ruim €15.000. Die €15.000 komt neer op een jaarlijkse belasting van 0,75% van de woningwaarde.

