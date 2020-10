Eigenwoningforfait omlaag

De verlaging van het forfait heeft invloed op de hypotheekrenteaftrek voor 2021. Veel belastingplichtigen krijgen iedere maand geld terug van de Belastingdienst als zij hypotheekrenteaftrek genieten.

Rekenvoorbeeld

Jane en Joshua hebben een woning met een WOZ-waarde van €400.000 (peildatum 1-1-2019). Zij betalen €8.000 rente en hadden in 2020 dus €5.600 renteaftrek (minus €400.000 * 0,6% = €2.400 eigenwoningforfait). Dat leverde hen bij de belastingaangifte over 2020 een voordeel op van €2.092.

In 2021 is de WOZ-waarde van hun woning gestegen naar €425.000 (peildatum 1-1-2020). De aftrek bedraagt dan €5.875 (€8.000 - €2.125). Dat is dus een voordeel van €2.180. In 2021 gaat de Belastingdienst nog uit van de gegevens over 2020, dus de hogere teruggave krijg je pas een jaar later.

Huiseigenaren met een inkomen boven €68.507 hebben minder profijt, omdat voor hen de maximale aftrek daalt van 46% naar 43%.