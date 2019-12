Einde ‘digidwang’ in zicht

De afgelopen jaren dwong de Belastingdienst burgers om digitaal te communiceren. Deze ‘digidwang’ wordt nu de kop ingedrukt. Er komt een keuzeregeling, waardoor je kunt aangeven of je berichten van de fiscus digitaal of per post wilt ontvangen. De keuze geldt voor zowel de belastingen als de toeslagen.

Consumenten mogen straks kiezen of ze hun post van de Belastingdienst liever in de ouderwetse brievenbus of in de Berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen. Heb je eenmaal gekozen, dan mag je zo vaak wisselen als je wilt. De keuzeregeling geldt voor post die je ontvangt, bijvoorbeeld de aanslag inkomstenbelasting.

Ook voor post die aan de Belastingdienst is gericht, zoals aangifte inkomstenbelasting, wordt verplichte elektronische communicatie op den duur losgelaten. Je kunt dan weer zelf kiezen hoe je berichten naar de fiscus stuurt.

Ingangsdatum

Sinds 2015 bepaalt de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat de hoofdregel is dat post uitsluitend langs elektronische weg wordt verzonden. De wet laat echter ruimte voor uitzonderingen, waarvan het kabinet momenteel gebruikmaakt.

Wanneer de nieuwe keuzeregeling daadwerkelijk ingaat, is nog niet bekend. Eerst moeten de systemen bij de Belastingdienst daarvoor zijn ingericht.

Heb je op het moment van inwerkingtreding geen actieve Berichtenbox, dan ontvang je de post op papier. Is de Berichtenbox op Mijn Overheid geactiveerd, dan worden berichten zowel per post als digitaal verzonden. Dit gebeurt tot het moment dat je een keuze hebt gemaakt of de termijn daarvoor is verstreken.