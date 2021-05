Bank moet alert zijn op fraude

Slimme computermodellen

1 op de 5 bankmedewerkers houdt zich tegenwoordig bezig met controle op witwassen en terrorismefinanciering. Dat gaat via computermodellen. ‘De klant verwacht dat de bank een afwijking in betaalgedrag opmerkt, als het algoritme dat kan’, zegt voorzitter Wanner Los van het Kifid. Hij doelt op de slimme computermodellen die uit miljoenen overboekingen afwijkende transacties kunnen opsporen. Zoals frauduleuze geldopnames van een rekening waarbij binnen 10 minuten in Den Haag en in Londen wordt gepind. Ook kunnen de systemen van de bank atypische transacties opmerken. Bijvoorbeeld wanneer een oplichter een rekeninghouder onder valse voorwendselen overtuigt om grote bedragen over te boeken.

Vaak geen controle

Maar banken doen dat vaak niet, omdat het veel tijd kost om betalingen tegen te houden en te controleren. Ze hebben te maken met miljoenen transacties. Bovendien zou het computermodel de aankoop van een auto of een andere grote aankoop vaak zien als een atypische transactie. Het waarschuwen van klanten voor fraude kan leiden tot vertraging bij het afhandelen van overboekingen. Dat is onwenselijk, vinden de banken.

Klant moet opletten

De rechter stelde de banken eerder in het gelijk. Banken hebben een wettelijke plicht om geld snel over te maken. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het opmerken van fraude bij overboekingen nu nog vaak bij klanten. Als de klant niet oplet, draait hij zelf op voor zijn schade.

Bankspoofing

Vorig jaar greep minister Hoekstra van Financiën in door af te dwingen dat banken slachtoffers van bankspoofing schadeloos moeten stellen. Bij bankspoofing maakt een crimineel misbruik van het telefoonnummer van een bank. Een klant wordt via het nummer van de bank gebeld. De crimineel geeft zich vervolgens uit als bankmedewerker, zodat hij de nodige gegevens krijgt om geld van de rekening te halen.

Stijging bankkosten

Door de toenemende automatisering bij banken verwacht je eigenlijk niet alleen een controle van transacties, maar ook een daling van de bankkosten voor consumenten. Maar niets is minder waar. De kosten voor bankrekeningen blijven almaar stijgen.

