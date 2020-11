Funderingslabel voor koper

Naast een energielabel krijgen alle woningen in Nederland ook een funderingslabel. Huizenkopers kunnen dan zien hoe het met de fundering van een huis is gesteld. Het nieuwe label zou vanaf 1 juli 2021 ingevoerd worden, maar de datum is nu veranderd.

Invoeringsdatum

In het taxatierapport dat de koper laat opstellen, komt naast een energielabel ook een funderingslabel te staan. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) wilde het funderingslabel vanaf juli 2021 in een taxatierapport hebben. Maar die beoogde invoerdatum is vervallen. Het label is nog niet verplicht in 2021, meldt het KCAF.

Funderingsrisico

Het funderingslabel geeft een indicatie van het funderingsrisico. Het is gebaseerd op landelijke, openbare gegevens over panden, ondergrond en grondwater. De testfase van het label duurt langer.

Funderingsproblemen kunnen flinke kosten met zich meebrengen. Van de 7,7 miljoen Nederlandse woningen hebben er 1 miljoen funderingsproblemen, stelt KCAF-voorzitter Dick de Jong.

Het label is een initiatief vanuit de makelaarsvereniging en geen verplichting vanuit de overheid of Europa.