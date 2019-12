Makkelijker hulp voor funderingsproblemen

Door nieuwe regels kunnen huiseigenaren makkelijker financiële hulp via de gemeente krijgen om funderingsproblemen aan te pakken. Omdat funderingsherstel duur is (oplopend tot gemiddeld circa €60.000), bestaat er een ‘hulpfonds’ voor huiseigenaren die geen geld hebben voor de investering. De eisen daarvoor worden nu soepeler.

Via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel kun je een lening voor funderingsherstel krijgen als de financiering via de bank niet lukt. Maar de eisen waren tot nu toe streng. Veel aanvragen werden daarom tot nu toe afgewezen. Zo gold er een harde grens lening-inkomen. Die komt nu te vervallen.

Ook betaalt de gemeente voortaan de rente zolang de leningnemer die niet kan betalen. De aflossingseisen zijn soepeler en bij een NHG-hypotheek geldt de NHG-garantie tegenwoordig ook voor de funderingslening.

Tot nu toe ging funderingsherstel niet door als een bewoner van een rij woningen of een appartementenblok zich verzette tegen het herstel. Nieuw is dat hij nu door de gemeente aangeschreven en verplicht wordt om de fundering te herstellen. Een groot nadeel is nog wel dat tot nu toe nog maar 3 gemeenten zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De verwachting is echter dat meer gemeenten door de nieuwe eisen zullen aanhaken.