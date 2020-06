Garantiefondsen verlengen dekking reisvouchers

Sinds maart 2020 annuleren veel reisorganisaties hun reizen. In plaats van geld terug, ontvangen reizigers vouchers. Nederlandse garantiefondsen besloten om de waarde te garanderen voor vouchers die zijn uitgegeven voor 1 juni. Die datum is nu verschoven naar 1 september.

Verplicht verzekerd

Elke reisorganisatie moet zich aansluiten bij een garantiefonds. De bekendste zijn SGR (Stichting Garantiefonds Reizen), GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators) en STO Garant. Die zorgen dat reizigers hun geld terugkrijgen of vakantie kunnen afronden wanneer hun reisorganisatie voor of tijdens een reis failliet gaat. Helaas gebeurt dat regelmatig. Zo gingen de afgelopen jaren vertrouwde partijen als Neckermann, OAD en TravelBird kopje onder.

Dekking

Normaliter dekken garantiefondsen alleen betaalde reisgelden en geen vouchers. Dat is nu tijdelijk anders. De garantie op vouchers is voor maximaal 12 maanden. Boek je binnen dat jaar een nieuwe reis met de voucher, dan is de nieuwe reis weer gedekt. De dekking vervalt wanneer je bij de reisorganisatie om teruggave van je geld vraagt of je voucher wilt omzetten in geld. Omdat reizigers hun reissommen aan een reisorganisatie betalen, heeft het garantiefonds geen beschikking over de gelden en er ook geen zicht op.

Veilig op de derdenrekening

Organisaties die zijn aangesloten bij het garantiefonds STO Garant, hanteren voor hun vouchers een werkwijze die transparanter en veiliger is voor reizigers. Die betalen hun reissom direct aan het garantiefonds. STO Garant stort het geld pas door aan de reisorganisatie wanneer de reis is afgelopen. Zo houdt dit garantiefonds altijd de regie over je geld.