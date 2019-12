Geknabbel aan voordeel rendementsheffing

In 2017 is €25.000 onbelast, de eerste belaste vermogensschijf €75.000, de tweede €900.000 en de derde onbeperkt. Die geldt voor alle vermogen boven €1.000.000. Voor vermogen in de eerste schijf, waar vooral spaargeld in zal vallen, is het belastingtarief het laagst. Bij de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord werd niet gesproken over aanpassing van die vermogensschijven.

Het bleek echter om een fout te gaan, die inmiddels is hersteld. De eerste schijf blijft niet langer €75.000, maar is verkleind naar €70.800. Het lage tarief van 0,61% geldt in 2018 dus voor minder spaargeld.

Terug naar geldgids.nu