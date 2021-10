Triodos heeft een financieel probleem

Triodos-certificaten

De handel in certificaten is op 5 januari 2021 stopgezet. Nadat Triodos het dividend vorig jaar schrapte, was de verkoopgolf niet meer te stuiten. Triodos weigert de waarde van de certificaten te verlagen of het geld elders te lenen, omdat in beide gevallen de bank hierdoor wordt geraakt.

Beursnotering

De bank overweegt een notering aan de effectenbeurs aan te vragen, maar dat duurt zeker anderhalf jaar. Het risico van een beursnotering is dat de koers van de certificaten sterk daalt, omdat Triodos lang niet zo winstgevend is als andere beursgenoteerde banken. Triodos moet dan waarschijnlijk ook veel commerciëlere worden dan nu het geval is.

Intern platform

Een andere mogelijkheid is de certificaten te verhandelen via een intern platform. De koers kan dan ook flink dalen als er te weinig kopers zijn. Dan moet na verloop van tijd de handel wellicht weer worden stopgezet. De komende maanden gaat de directie van Triodos de diverse varianten bespreken met de investeerders.