Trouwen zonder kosten

Stellen die in gemeenschap van goederen trouwen, hoeven straks niet meer eerst naar de notaris om dat juridisch vast te leggen. Voordeel hiervan is dat zij niet meer geconfronteerd worden met notariskosten. Ze moeten wel hun keuze via een modelverklaring doorgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat kan zowel digitaal als op papier tot een dag voor het huwelijk. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.