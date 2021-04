Goedkopere taxatie

Taxatie wordt duurder

Vanaf 1 juli 2021 mogen bancaire hypotheekverstrekkers vanwege Europese regelgeving niet meer uitgaan van een modelmatige taxatie van Calcasa. Een duurder taxatierapport is dan vereist als je een hypotheek wilt verhogen of omzetten naar een andere hypotheekvorm. Of als je een nieuwe hypotheek wilt aanvragen. Een taxatierapport kost honderden euro’s, terwijl een computergestuurde taxatie van Calcasa enkele tientjes kost. Ook neemt een taxatierapport meer tijd in beslag.

Hybride taxatie

Inmiddels wordt er gewerkt aan een minder dure tussenvorm: de hybride taxatie. Een expert controleert dan op afstand de woningwaarde uit een Calcasa-rapport. Consumenten mogen vanaf 1 juli ook een hybride taxatie, in plaats van een taxatierapport, aanleveren. De kosten van een hybride taxatie zullen liggen tussen die van een Calcasa-rapport en een taxatierapport. Mogelijk eisen ook niet-bancaire hypotheekverstrekkers straks een hybride taxatie.

Snel handelen

Pas je vóór 1 juli je hypotheek nog aan, dan kun je mogelijk dus nog gebruikmaken van een goedkoop Calcasa-rapport. Check hiervoor de eisen van je hypotheekverstrekker.

De nieuwe taxatie-eisen gelden niet als je de renteopslag van je hypotheek wilt verlagen. Hiervoor kun je vaak nog steeds een WOZ-beschikking of Calcasa-rapport gebruiken. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft dit naar ons toe bevestigd.

Meer informatie