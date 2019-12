Grote schenking in 2019

Er bestaat een specifieke regeling voor ouders die in 2015 of 2016 én in 2017 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Als zij in 2017 niet de maximale aanvullende vrijstelling van €46.824 hebben gebruikt, mochten ze de rest nog schenken in 2018. Hebben ze dat niet (maximaal) gedaan? Dan is er nog een allerlaatste kans om het restant te schenken in 2019.

Let er wel op dat ook aan de overige voorwaarden moet zijn voldaan. Zo mag het kind (of zijn of haar partner) op het moment van de schenking nog geen 40 jaar zijn. Bovendien moet hij of zij de schenking nog voor het einde van dit jaar besteden aan de eigen woning.

