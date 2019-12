Twee keer modaal de klos

De belastingtarieven gaan vanaf 2019 omlaag. Werknemers die meer dan twee keer modaal (vanaf €68.500 per jaar) verdienen, betalen een flink deel van deze rekening. Een ander deel komt voort uit de btw-verhoging voor voeding en andere basisproducten.

Het belastingtarief voor inkomens vanaf het minimumloon daalt van 40,85% in 2018 naar ongeveer 38% in 2019 en 2020. Vervolgens daalt het naar 37% in 2021. Het hoogste belastingtarief daalt ook, maar dat gaat een stuk minder snel: van 51,95% (2018) naar 51,75% (2019), 50,50% (2020) en 49,50% (2021).

Opmerkelijk is dat de lagere tarieven voor een flink deel worden betaald door werknemers met een inkomen van twee keer modaal of meer, dat wil zeggen vanaf €68.500 per jaar. Tot 2025 blijft de grens voor het hoogste belastingtarief bevroren op €68.500. Hierdoor krijgt een steeds grotere groep mensen te maken met het hoogste tarief. Hun aantal stijgt van 5,5% naar 7% van de belastingplichtigen.

Zonder de bevriezing zou de hoogste tariefgrens door indexering in 2024 uitkomen op €77.500. Deze ingreep levert een besparing op van €1,4 miljard. De verhoging van het lage btw-tarief naar 9% levert ongeveer €3 miljard op.

Mensen met een inkomen van twee keer modaal of meer worden ook getroffen door de versnelde afbouw van de arbeidskorting en door de verlaging van het tarief van de hypotheekrenteaftrek naar 37% in 2023. Deze groep profiteert voor het inkomen tot €68.500 wel van lagere belastingtarieven, maar dat voordeel wordt aan alle kanten afgesnoept. De veelverdienende huiseigenaar met een flinke hypotheekschuld gaat er daardoor de komende jaren per saldo misschien zelfs wel op achteruit.

Ga naar Geldgids.nu