AOW stijgt sterk

De AOW-uitkering gaat in januari 2020 netto met 2,4% omhoog. Dat komt door de koppeling van de AOW aan het minimumloon, dat meestijgt met de cao-lonen. Volgens het economisch bureau van ABN Amro stijgt de AOW-uitkering in 2019 en 2020 met 8,3% in totaal.

De uitkering van de AOW wordt elk halfjaar aangepast. De stijging van de AOW in 2019 is ook te verklaren door het feit dat het lage btw-tarief steeg van 6% naar 9%. Het lage tarief geldt met name voor dagelijkse boodschappen, kapper en media-uitgaven. Aangezien dat juist de producten zijn waar mensen veel geld aan uitgeven, is de inflatie dit jaar flink toegenomen. In 2016 bedroeg de inflatie 0,3% op jaarbasis en 3 jaar later is dat al meer dan 2,5%.

Korting op pensioenen

In juli 2019 is de AOW-uitkering al met 1,3% gestegen en daar komt dankzij de hogere heffingskorting in januari nog eens 2,4% bij. Ondertussen staan de andere pensioenuitkeringen wel onder flinke druk. Veel pensioenfondsen staan er door de dalende rente slecht voor. ABN Amro verwacht dat het kabinet binnenkort stappen zet om kortingen op de arbeidspensioenen te voorkomen of op zijn minst uit te stellen.