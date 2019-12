Tip van de hoofdredacteur

Wie claimt bij zijn inboedel- of reisverzekering, krijgt vaak een lage dagwaarde vergoedt. Via de rekenhulp krijg je een indicatie van die dagwaarde. Als het product nog niet zo oud is, vergoedt de verzekeraar toch de nieuwwaarde. Biedt de verzekeraar geen helderheid, stap dan over.

Verzekeraars willen niet vertellen hoeveel ze precies vergoeden. Soms is de dagwaarde lager dan het eigen risico en krijg je helemaal niets. De Consumentenbond heeft de zogenoemde ‘afschrijvingslijsten’ opgevraagd, maar de meeste verzekeraars geven hier geen inzicht in. Het is krankzinnig dat je als verzekerde niet weet waar je recht op hebt, vindt de Consumentenbond.

Verzekeraars die wel informatie geven over de dagwaarde zijn: Zelf, Reaal, Nationale-Nederlanden, Europeesche en Aegon. Voor een voorbeeld, zie de download onderaan de pagina van Aegon.