Gevolgen hypotheekrente voor woningmarkt

De gemiddelde hypotheekrente is sinds begin januari geleidelijk opgelopen en de kans is groot dat die de komende jaren verder zal stijgen. Toch valt het effect van een stijgende rente op de betaalbaarheid van woningen mee, blijkt uit een onderzoek van vastgoedinstituut ASRE van de Universiteit van Amsterdam.

Volgens het onderzoek blijven koopwoningen in ons land betaalbaar bij een rentestijging in de komende jaren. Een hogere hypotheekrente leidt ertoe dat huizenkopers minder kunnen lenen. Als de rente zou verdubbelen naar 5% per jaar, gaat volgens berekeningen van ASRE de maximale hypotheeklening met 8% omlaag. Het regeerakkoord zorgt de komende 4 jaar voor een stijging van de inkomens met 3,1% per jaar, in totaal dus met ruim 12%. Dat weegt meer dan voldoende op tegen het risico van een stijgende hypotheekrente.

Een stijgende rente leidt tot goedkopere woningen. Bij 1% hogere rente dalen de woningprijzen met 6% en dat komt de betaalbaarheid ten goede. Andere regeringsplannen met betrekking tot de woningmarkt hebben weinig invloed op de prijzen.

