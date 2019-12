Forse boete voor ontslag werkster

Een rechtbank heeft het ontslaan van een huishoudelijke hulp flink afgestraft. Een vrouw had een hulp in de huishouding aangenomen via de website ikzoekeenschoonmaakster.nl. Na ongeveer 8 maanden ontsloeg de vrouw haar hulp op staande voet, omdat zij zich niet hield aan de werktijden en schade veroorzaakte. Ook was ze tijdens het werk aan het bellen.